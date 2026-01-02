사진=유튜브 채널 '시즌비시즌'

가수 겸 배우 비가 연예계 사건 사고에 대해 일침을 가했다.지난 1일 유튜브 채널 '시즌비시즌'에서는 '이건 첫 번째 레슨, 연예계에서 지켜야 할 예절'이라는 제목의 영상이 공개됐다.이날 공개된 영상에서 비는 뮤지컬 '슈가'의 인피니트 남우현, 빅스 정택운(레오)를 만났다.정택운은 "저희도 팀을 계속하면서 팀은 이제 그늘 같은 존재고, 다음 스텝에 대해 많이 고민하는 것 같다"고 최근 고민을 털어놓았다.그는 "제가 전에 (다른) 선배님한테 들은 얘기가 있다"면서 "그게 비 선배님이 해주신 얘기로 알고 있다. '잘하는 놈이 이기는 게 아니라 오래 하는 놈이 이긴다'고"라고 밝혔다.그러자 비는 "딱 하나, 이것만을 하지 말라고 말해주고 싶은 건 나태해지지 말란 거다. 가만히 있으면 잡생각만 엄청 난다. 운동하고 뭐라도 하면 잡생각이 안 나고 일이 자연스럽게 풀린다. 일이 안 풀리고 가만히 있으면 끝이다"라며 조언했다.이에 정택운은 "저희가 운동을 열심히 한다"면서 "10년간 1일 1식도 해보고. 근데 언제까지 이걸 계속 해야 하나 싶다. 힘들더라"고 고백했다. 비는 "네가 이 업계에 있으면 죽을 때까지 해야지"라면서 "그게 (연예인으로서의) 예의라니까. 아무런 노력도 안 하면서 왜 공짜로 얻으려고 해. 널 닳고 닳게 해야 보상해 주는 거지, 그래야 더 달달하지 않겠냐"고 꼬집었다.비는 "가만히 있다가 잘 되면 더 나태해진다. 그러니까 사건 사고가 나는 거야"라고 일침하기도 했다. 이어 "너무 조급해하지 말아라"고 덧붙였다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr