정승제 하숙집

일타강사 정승제가 인터뷰를 취소했다.2일 E채널 '정승제 하숙집' 측은 정승제의 라운드 인터뷰 취소 소식을 알렸다. 홍보사는 "연말연시, 바쁘신 와중에도 '정승제 하숙집' 라운드 인터뷰에 관심을 보내주신 기자분들께 진심으로 감사드립니다. 송구하지만, 정승제 선생님의 부득이한 개인 사정으로 1월 6일(화) 오전 진행하려던 라운드 인터뷰를 취소하게 되었습니다. 일정 취소 관련 기자님들의 너른 양해 부탁드립니다"라고 밝혔다.'정승제 하숙집'은 유명 수학 강사 정승제가 주축이 되어 운영하는 생활 밀착형 하숙 버라이어티다. 주요 콘셉트는 밥상에서 나누는 인생 수업과 청춘 멘토링이다.한편 E채널 '정승제 하숙집'은 매주 수요일 저녁 8시 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr