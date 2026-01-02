사진=수지 씨 SNS

가수 미나의 시누이 수지 씨가 다이어트 근황을 전했다.수지 씨는 지난 1일 자신의 인스타그램 스토리에 "계란 두 알 먹고 밥 못 먹겠어요ㅠㅠㅠ 배불러요"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 수지 씨 앞에 계란이 두 알 놓여 있는 모습. 60kg 달성이 목표라는 그는 위장이 확연히 줄어든 근황을 드러내 눈길을 끌었다.한편 수지 씨는 지난해 8월 류필립 미나 부부가 운영하는 유튜브 채널에 출연해 146kg까지 살이 찐 모습으로 등장했다. 이후 미나와 류필립의 도움으로 다이어트를 시작했고 70kg 대로 접어들어 평소 꿈이었던 연기에 도전하는가 하면 연극 무대와 쇼호스트로 데뷔까지 하며 제2의 인생을 시작했다. 그러나 컨디션 난조 등으로 운동을 하지 않았었다 밝히며 요요 현상을 겪었고 두 사람의 도움 없이 나홀로 다이어트에 돌입, 70kg대를 유지하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr