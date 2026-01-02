사진=텐아시아DB
'WANNA ONE GO : ZERO BASE'(이하 '워너원고')가 약 9년 만에 돌아온다.

엠넷 측에 따르면 '워너원고'가 올해 상반기 공개를 목표로 제작 중이다. '워너원고'는 2017년 10월부터 12월까지 방송된 엠넷 리얼리티 프로그램이다. 같은 해 데뷔한 워너원은 당시 가요계에 신드롬급 인기를 끌었고, 팬들의 아쉬움 속에 2019년 1월 콘서트를 끝으로 공식 활동을 마무리했다.
사진=엠넷
공식 활동 종료 이후에도 재결합을 바라는 팬들의 목소리가 이어진 가운데, 2026년 워너원이 다시 한자리에 모인다. 한 관계자는 "워너원 멤버들이 워너블과의 만남을 고민하던 중, 팬들이 가장 좋아했던 리얼리티 프로그램 제작에 뜻을 모았다"고 밝혔다. 이어 "구체적인 편성과 세부 내용은 확정되는 대로 안내할 예정"이라고 덧붙였다.

지난해 말 김재환이 전역하면서 멤버 전원이 활동할 수 있는 시점이 됐다는 점에서 팬들의 기대도 높아졌다. 2026년 새해와 함께 전해진 재결합 소식에 음원 발표 여부는 물론 방송 콘텐츠에 대한 관심도 커지고 있다. 워너원은 이번 프로그램을 통해 한층 더 솔직하고 자연스러운 모습을 보여줄 예정이다.

이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr

