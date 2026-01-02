사진=텐아시아DB

'WANNA ONE GO : ZERO BASE'(이하 '워너원고')가 약 9년 만에 돌아온다.엠넷 측에 따르면 '워너원고'가 올해 상반기 공개를 목표로 제작 중이다. '워너원고'는 2017년 10월부터 12월까지 방송된 엠넷 리얼리티 프로그램이다. 같은 해 데뷔한 워너원은 당시 가요계에 신드롬급 인기를 끌었고, 팬들의 아쉬움 속에 2019년 1월 콘서트를 끝으로 공식 활동을 마무리했다.공식 활동 종료 이후에도 재결합을 바라는 팬들의 목소리가 이어진 가운데, 2026년 워너원이 다시 한자리에 모인다. 한 관계자는 "워너원 멤버들이 워너블과의 만남을 고민하던 중, 팬들이 가장 좋아했던 리얼리티 프로그램 제작에 뜻을 모았다"고 밝혔다. 이어 "구체적인 편성과 세부 내용은 확정되는 대로 안내할 예정"이라고 덧붙였다.지난해 말 김재환이 전역하면서 멤버 전원이 활동할 수 있는 시점이 됐다는 점에서 팬들의 기대도 높아졌다. 2026년 새해와 함께 전해진 재결합 소식에 음원 발표 여부는 물론 방송 콘텐츠에 대한 관심도 커지고 있다. 워너원은 이번 프로그램을 통해 한층 더 솔직하고 자연스러운 모습을 보여줄 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr