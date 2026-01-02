사진=유튜브 채널 '고은언니 한고은'

배우 한고은이 회식 자리에서 소주 7병을 먹도록 했다고 알려진 드라마 회식 문화에 대해 해명에 나섰다.한고은은 지난 1일 자신의 유튜브 채널 '고은언니 한고은'에 '꽁꽁 숨겨두었던 한고은 단골 파스타 맛집 최초공개 (+ 역대급 인생고비 썰)'라는 제목의 영상을 게재했다.이날 공개된 영상에서 한고은은 하루에 소주 7병을 먹었던 과거 일화가 대중의 관심을 받았던 데에 대해 언급했다. 그는 "그거 내가 일부러 억지로 먹은 건 아니다"고 했다. 한고은 남편은 "기사에는 감독 권유에 소주 7병 먹고 3일간 드러누웠다고 나왔다"고 밝혔다.한고은은 "억지로 먹은 게 아니라 그때 드라마가 잘됐다"라며 "잘 되가지고 고생 많이 하지 않았냐. 물론 내가 주연은 아니었지만 그래도 스태프분들하고 친해서 다들 수고했다고 한 잔씩 주지 않냐. 보통 스태프들이 80~100명 된다"고 말했다.그러면서 그는 "거기서 가까운 분들만 좀 추리고 해도 한 40명 된다. 그분들한테 다 소주 한 잔씩을 받았으니 그게 보통 소주 한 병이 일곱 잔 나온다. 그러면 마흔 아홉 잔이 나오지 않냐. 그래서 한 7병 먹었겠다 생각을 한 거다"고 덧붙였다.한고은은 이어 "다니면서 그렇게 한 잔씩 다 받고 또 2차 가서 노래도 부르고 거기서 술 한 잔씩 받고 너무 기분 좋고 축하도 받고 그랬다. 그 자리에서 술 못해요라고 빼기가 싫었다. 그래서 막 억지로 술 먹이는 분위기는 아니었다"고 밝혔다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr