배우 채정안이 새해 인사로 건강의 중요성을 강조했다.1일 채정안은 자신의 인스타그램 계정을 통해 '2026년 새해 목표 사랑하는 가족들과 행복하고 열심히 운동하고, 건강하게 맛있는 거 많이 먹고 책도 쫌 읽고 영어 공부도 쫌 하기'라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 이어 채정안은 "우리 함께 실천해 보아요:) Happy New Year"라며 팬들을 향해 새해 인사를 덧붙였다.이날 공개된 사진 속 채정안은 철봉에 매달려 운동을 하는 모습이다. 48세란 나이에도 군살 하나 없는 탄탄한 몸매 비결이 엿보이는 대목이다. 또 다른 사진에선 각종 영양제를 들고 있어 웃음을 자아냈다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr