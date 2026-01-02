'꽃길만 걷게 해줄게' 대박났는데 왜…'선배' 십센치 "반대했다"('쓰담쓰담')

사진=텐아시아DB

사진제공=KBS

‘더 시즌즈-10CM의 쓰담쓰담’이 활기찬 무대로 경쾌하게 새해의 포문을 연다. 십센치는 후배 데이브레이크의 히트곡 ‘꽃길만 걷게 해줄게’에 얽힌 비하인드를 밝힌다.2일 방송되는 KBS 2TV 뮤직 토크쇼 ‘더 시즌즈-10CM의 쓰담쓰담’에는 츄, 데이식스 원필, 데이브레이크, 이날치가 출연해 2026년 새해에 들으면 좋은 노래들을 무대로 선보이며 모든 이들에게 힘찬 기운을 전한다.츄는 이날 발매를 앞둔 첫 정규 앨범의 타이틀곡 무대를 ‘더 시즌즈’에서 최초로 공개한다. 십센치의 요청에 따라 ‘츄봇’으로 변신한 츄는 다재다능한 개인기를 선보인다. 이 중에서도 섬세한 스킬이 빛난 노래방 개인기를 십센치에게 직접 전수하며 감탄을 자아낸다. 또한 중학생 시절 십센치의 곡을 불러 전국 1위로 ‘노래짱’이 된 사연을 고백한 츄는 이날 십센치와 한 편의 뮤지컬을 보는 듯한 듀엣을 준비, 절로 미소짓게 되는 사랑스러운 무대로 ‘찰떡 케미’를 예고한다.원필은 수어를 추가한 ‘행운을 빌어 줘’ 무대를 선보인 데 이어 관객들이 날린 종이비행기 속 소원을 직접 읽어주며 가깝게 소통한다. 이 중에는 원필에게 보내는 십센치의 깜짝 메시지가 담겨있어 감동을 자아낼 예정이다. 어느덧 데뷔 10주년을 넘긴 원필은 “몸이 예전 같지 않다”며 장시간 이어지는 콘서트에 고충을 토로해 십센치와 공감대를 쌓는다. 원필은 십센치와 듀엣 ‘십원’으로 뭉쳐 특별한 무대를 준비한 것은 물론, 솔로 뮤지션 원필로 ‘더 시즌즈’에 첫 출연한 만큼 방송에 처음 공개되는 무대도 선보일 전망이다.‘인디 30주년 대기획-인생 음악’의 10번째 게스트로는 밴드 데이브레이크가 출격한다. 데이브레이크는 새해에 어울리는 대표 응원송 ‘꽃길만 걷게 해줄게’에 대해 “당시엔 ‘꽃길’이라는 말이 부담스러웠다”며 곡에 얽힌 비하인드를 털어놓는다. 여기에 십센치 또한 “이 곡을 반대했었다”고 뜻밖의 후일담을 전해 호기심을 자극한다. 동시대에 활동하며 오랫동안 교류를 해왔으나 음악 스타일은 정반대인 데이브레이크와 십센치는 서로의 음악을 자신만의 감각으로 새롭게 풀어내며 오직 ‘더 시즌즈’에서만 가능한 무대로 현장을 뜨겁게 달군다.이날치는 경복궁 수문장의 우의를 참고해 ‘더 시즌즈’만을 위한 의상을 직접 준비했다고. 전통성과 트렌디함을 겸비한 유니크한 무대로 사랑받는 이날치는 관객들을 떼창과 율동의 세계로 초대하며 마성의 무대를 선사한다. 또한 화제의 드라마 ‘정년이’의 음악감독으로 참여한 바 있는 멤버 장영규는 “드라마 방영 3년 전에 주인공인 배우 김태리 씨와 저만 섭외가 됐었다”는 비하인드를 밝힌다. 작품에 대한 숨겨진 이야기는 본 방송을 통해 확인할 수 있다.KBS 2TV 뮤직 토크쇼 ‘더 시즌즈-10CM의 쓰담쓰담’은 2일 밤 10시 KBS 2TV에서 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr