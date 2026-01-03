사진=텐아시아DB

사진제공=tvN

방송인 추성훈이 배우 차승원과 '차가네'에서 팽팽한 기싸움을 벌인다.오는 8일 방송되는 tvN 예능 '차가네'는 새로운 매운맛 소스 개발로 인생 한 방을 노리는 갱스타 패밀리 차가네의 리얼 매운맛 시트콤이다. 2025년 가장 핫(HOT)한 남자들이 아시아 방방곡곡으로 새롭고 다양한 매운맛을 찾으러 떠나는 여정을 그려낼 예정이다. 차승원, 추성훈 딘딘, 대니구, 토미가 출연진 라인업에 이름을 올렸다.다채로운 K-매운맛을 찾아 나서는 여정이 시작되면서, 어디서도 볼 수 없는 리얼 갱스타 시트콤을 향한 궁금증도 커지고 있다. 지난 2일 공개된 예고 영상에는 범상치 않은 분위기가 감도는 차가' 조직과 함께, 태국 방콕으로 향하는 차승원, 추성훈, 토미의 첫 해외 출장기가 담겼다. 차승원은 "우리가 완수해야 할 일은 소스를 만들어 개발하는 것"이라며 차가네 조직의 본격적인 서막을 알렸다.차가네 조직의 일인자 차승원과 이인자 추성훈의 관계성 역시 놓칠 수 없는 관전 포인트다. 16년 우정을 자랑하는 두 사람은 본격적인 소스 개발 전부터 조직 내 분열 위기를 예고하며 호기심을 고조시킨다. 추성훈은 "형과 완전히 방향성이 다르다"며 비밀무기인 조력자의 등장까지 예고하며 기싸움을 벌인다. 과연 K-매운맛 소스 개발을 향한 두 사람의 서열 싸움이 어떻게 전개될지 관심이 집중된다.첫 번째 출장지로 향한 차가네 조직의 다채로운 여정에도 시선이 쏠린다. 공개된 또 다른 영상에는 매운맛 시장 조사부터 미식 탐방, 소스 개발까지 나선 차가네 식구들의 모습이 담겨 시선을 사로잡는다.'차가네'는 오는 1월 8일 오후 8시 40분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr