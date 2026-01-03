사진=텐아시아DB

사진=채널A

데프콘과 유인나가 진행을 맡은 생활밀착형 탐정 실화극 '탐정들의 영업비밀'이 새해 첫 방송부터 '매주 월요일 밤 10시'로 방송 시간을 변경해 시청자들을 찾아간다.채널A '탐정들의 영업비밀'이 새해를 맞아 방송 시간을 조정한다. '탐정들의 영업비밀' 측은 "보다 집중도 높은 시청 환경을 위해 방송 시간을 '월요일 밤 10시'로 이동한다"고 밝혔다. 이어 "방송 요일은 동일하되, 기존보다 늦은 시간대로 옮기면서 시청자들은 한층 깊이 있는 몰입감을 바탕으로 강력해진 미스터리 추적이 가능할 것"이라고 예고했다.'탐정들의 영업비밀'은 셜록 홈스, 코난 못지않은 대한민국 탐정들의 지금껏 공개된 적 없는 숨은 이야기를 다루는 프로그램이다. 실제 탐정들이 의뢰받은 사건을 직접 추적하는 '탐정 24시' 코너에서는 실종·재회·불륜·사기 등 현실에서 벌어지는 다양한 사건을 집요하게 파헤치며 긴장감을 더한다. 또한 기존의 실화를 바탕으로 재구성한 '사건 수첩' 코너는 드라마보다 더 드라마틱한 충격적인 이야기와 예측 불가한 반전이 어우러지며 시청자들에게 손에 땀을 쥐게 하는 몰입감을 선사한다.MC 데프콘·유인나·김풍의 유쾌하면서도 짜릿한 입담에, 현역 변호사 남성태의 전문가적 소견이 더해지며 웃음과 정보라는 두 마리 토끼를 모두 잡는다. 또한 원조 태극전사 김남일, 엑소(EXO) 카이, 워너원 출신 강다니엘, 포커 플레이어 홍진호, 프로미스나인 박지원, 바둑왕 이세돌, 대세 코미디언 김원훈, H.O.T. 출신 문희준, 예능돌 미주 등 분야를 아우르는 일일 탐정들의 도파민 넘치는 추리력 대결 역시 또 하나의 재미 포인트다.방송 시간 변경과 함께 더욱 치밀한 구성과 날카로운 추리, 상상 초월 사건들로 돌아올 '탐정들의 영업비밀'은 매주 월요일 밤 10시에 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr