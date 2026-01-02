사진=그룹 레드벨벳 슬기 SNS

그룹 레드벨벳 슬기가 새해 첫 SNS 게시글로 섹시한 패션을 선보여 눈길을 끌었다.슬기는 지난 1일 자신의 인스타그램 계정을 통해 "2026"이라는 짧은 글귀와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.이날 공개된 사진 속 슬기는 블랙 레이스 보디수트와 가죽으로 된 블랙 숏팬츠를 입고 파격적인 모습을 보였다. 기존 그가 보여온 털털한 이미지와 사뭇 다른 모습이었다. 특히, 보디수트 디자인은 그의 허리 라인을 강조하는 디자인이라 눈에 띄었다. 팬들은 이에 "슬기 아닌 줄 알았다"면서 놀라워 했다.한편 슬기는 2014년 레드벨벳으로 데뷔해 '빨간 맛(Red Flavor)', '피카부(Peek-A-Boo)', '러시안 룰렛(Russian Roulette)', 'Feel My Rhythm'(필 마이 리듬) 등 히트곡으로 사랑받아왔다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr