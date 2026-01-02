사진=부가부 코리아

전 리듬체조 국가대표 손연재가 네덜란드 프리미엄 육아 솔루션 브랜드 ‘부가부(Bugaboo)’와 함께 2026년 새해 병오년을 맞아 미혼모 시설에 유모차와 아기 의자 등 육아용품을 기부했다. 앞서 손연재는 46만원 머리핀을 시작으로 천만원대 이상인 고가의 시계와 주얼리 등을 유튜브에서 자랑해 최근 '돈 자랑' 논란에 휩싸인 바 있다.이번 후원 전달식은 지난해 12월 30일 경기도 용인시 기흥에 위치한 '생명의집'에서 열렸다. 생명의집은 미혼모 및 한 부모 가족 여성들의 자립을 돕는 사회 복지 시설이다.전달식에는 손연재와 부가부 담당자가 직접 참석해 기부의 의미를 한층 더했다. 이날 손연재는 절충형 유모차 '부가부 드래곤플라이'와 하이체어 '부가부 지라프' 베이비 컴플릿 등 약 2천만원 상당의 물품을 전달했다. 생명의집에 전달된 유모차와 아기의자는 엄마와 아이의 안전하고 편리한 외출 및 행복한 추억을 만드는 데 소중하게 사용될 예정이다.특히, 이번 기부는 부가부의 브랜드 철학과 첫 출산 이후 부가부 유모차를 꾸준히 사용 중인 손연재와의 특별한 인연을 배경으로 성사됐다. 부가부와 손연재는 홀로 하는 첫 육아에 있어, 엄마와 아이가 이동의 제약 없이 어디든 자유롭고 안전하게 다니며 더 행복해질 수 있도록 도움이 되고자 공동 기부를 기획 진행했다.또 부가부와 손연재는 지난해 5월에도 가정의 달을 맞아 영유아 대상의 사회복지법인인 ‘대한사회복지회’를 통해 첫 사회공헌활동을 함께하기도 했다. 이러한 인연이 지속 이어지며 이번에도 뜻깊은 일을 함께하기로 한 것.손연재는 선수 시절부터 기부 활동을 이어오며 결혼 당시에도 축의금 기부 등 꾸준한 선행에 앞장서고 있다. 출산 후에도 어린이 병원과 산부인과 및 소아과 기부, 최근에는 서울 지역 저소득층 가구 지원과 리듬체조 유망주 육성을 위한 재능 기부까지 다양한 나눔 활동으로 선한 영향력을 지속 확장하고 있다.현재 리프 스튜디오 CEO로 활동하며 리듬체조 꿈나무를 발굴, 육성하는 일에 힘쓰고 있는 손연재는 특히 대한민국 리듬체조 저변 확대와 대중화를 위해 매년 '리프 챌린지컵'을 개최하고 있다. 최근에는 '제1회 리프 생활 리듬체조 대회'를 진행했다.부가부는 ‘디자인드 포 더 퓨처(Designed for the future)’라는 브랜드 철학에 따라 미래 세대를 위한 혁신 제품을 바탕으로 육아용품 시장을 선도하는 1등 브랜드다. 1999년 세계 최초로 모듈형 스트롤러를 개발한 부가부는 아이와 어린이가 곧 세상의 미래라는 확고한 철학을 바탕으로, 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 사회공헌 활동 역시 적극적으로 앞장서며 기부 문화를 이끌고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr