[종합] 신지연과 결별하더니…문세훈 "'솔록지옥' 때문에 연애 더 힘들어" ('합숙맞선')

사진제공=SBS

'솔로지옥' 출신 방송인 겸 사업가 문세훈이 고충을 토로했다.지난 1일 첫 방송된 SBS ‘자식 방생 프로젝트-합숙 맞선’에서는 결혼 상대를 찾는 남녀 10명(여성 5명·남성 5명)과 10명의 어머니까지, 총 20명 출연진의 정체가 모두 공개됐다.마지막 남자 출연자로 넷플릭스 ‘솔로지옥’ 시즌 1의 문세훈이 등장해 눈길을 끌었다. 사전미팅 당시 문세훈은 ‘솔로지옥’ 프레임 때문에 오히려 연애하기가 힘들었다며 결혼을 위해 ‘합숙 맞선’에 지원했음을 밝혔다. 2000명의 하객을 초대해 그랜드 하얏트 서울에서 결혼식을 올리겠다는 구체적인 웨딩 로망까지 공개했고, 문세훈의 어머니는 ‘아들이 항상 결혼하겠다는 말을 입에 달고 산다’며 뒷받침했다.이밖에 다른 출연자들의 사전미팅에서도 이목을 끄는 모습이 공개됐다. 결혼 조건으로 ‘경제력을 봐야 한다’는 어머니와 달리 ‘외모가 중요하다’는 자녀들의 대립은 물론, ‘아들을 전폭적으로 응원하겠다’던 서한결의 어머니 역시 아들과 언성을 높이는 장면이 살짝 나와 만만치 않은 앞날을 예고했다.결혼이라는 목표로 첫 만남 장소에 모인 자녀와 어머니들은 한 팀씩 손을 잡고 등장해 테이블에 앉았다. 다른 출연자들이 등장할 때마다 서로 속닥거리며 평가하는 것도 잠시, 직업과 나이를 모르는 상황에서 바로 남자 첫인상 선택이 이어져 모두를 놀라게 했다. 남자들이 어머니와 상의한 뒤, 가장 호감 가는 여자의 테이블로 함께 이동해 티타임을 즐기는 방식이었다.며느릿감을 신중히 살핀 예비 시모들에게 김묘진과 김진주가 인기가 많았고, 그 중 김진주가 2표를 받아 장민철, 서한결 모자와 합석해 티타임을 즐겼다. 서한결은 햇빛 때문에 얼굴을 가리고 있던 김진주에게 ‘자리를 바꿔주겠다’며 매너 좋은 모습을 보였고, 한 발 늦은 장민철은 안절부절못했다. 김진주는 인터뷰 때 자신이 2표를 받은 이유가 ‘예뻐서’라며, ‘아직 호감 가는 1순위가 없다, 대화를 안 해본 사람들과 해보고 싶다’며 인기녀로서 콧대 높은 면모를 보였다.조은나래와 김현진만 선택을 못 받은 상황에서 마지막 순서였던 문세훈이 어머니의 조언을 듣고 김현진에게 향했고, 결국 조은나래가 유일한 0표녀로 전락하고 말았다. 사전미팅 당시 얼굴과 몸매에 자신감이 넘치던 조은나래는 ‘옷을 다른 걸 입고 올 걸 그랬나’, ‘머리를 풀고 올 걸 그랬나’ 후회하다, ‘범접할 수 없는 엄마 때문일 수도 있다’며 이내 엄마 탓으로 돌리며 민망해했다.스튜디오에서 이를 지켜보던 MC 이요원 역시 ‘내가 저기에 큰딸이랑 있다면 표정 관리가 안 될 거 같다며’ 덩달아 심란해하는 모습이었다.이후 이들은 5박 6일간 모자, 모녀가 한방에서 지낼 숙소로 이동했고 이번엔 여자 첫인상 선택이 진행됐다. 남자들이 저녁 식사 때 요리할 메뉴를 듣고 여자들이 옆에 가서 서는 방식이었다. 첫 번째 순서였던 김현준이 무려 김태인, 김진주, 김현진에게 3표를 받으면서 인기남으로 등극했고, 순간 시청률은 4%까지 치솟았다. 김현준의 어머니 역시 ‘대박이다’라며 기쁨을 감추지 못했다.조은나래는 서한결을, 김묘진은 문세훈을 선택하며 결국 장민철과 이승학이 0표남이 되고 말았다.김현준과 요리를 하게 된 3명의 여자들은 은근한 기싸움과 탐색전이 벌어졌다. 김현진은 요리 과정을 주도하며 김현준과 계속 대화를 주고받고 과일을 먹여주는 등 적극적인 모습을 보였다. 상대적으로 김태인과 김진주는 소외된 모습이었지만, 김현준이 가위에 손을 베이며 상황은 급변했다. 김태인이 재빨리 밴드와 약을 챙겨줬고 김현준은 그런 모습에 ‘설렜다’며 가장 호감 가는 상대로 김태인을 꼽게 된 것.서한결은 요리가 서툰 듯한 조은나래에게 앞치마를 입혀주고, 파를 자를 때 옆에서 잡아주는 ‘파 플러팅’으로 다정한 매력을 보였고 조은나래는 그런 서한결이 ‘너무 귀여운 거 같다’며 웃음을 숨기지 못했다.각 팀이 요리한 메뉴들로 상이 차려졌고 어머니들까지 모두 저녁 식사 자리에 모였다. 조은나래 어머니는 맞은편에 앉은 장민철에게 ‘가까이 보니 잘생겼다’고 했고, 장민철은 능청스럽게 얼굴을 더욱 들이밀어 모두를 박장대소하게 만들었다. 예비 장모들의 모심을 사로잡는 모습에 한껏 풀어진 분위기였다.김묘진의 어머니는 문세훈에게 큰 관심을 보였다. ‘술을 많이 좋아한다’는 문세훈의 얘기를 듣고 평소 원했던 사윗감이 ‘술 좀 할 줄 아는 사람’이라며 반가워 했지만, 정작 김묘진은 문세훈보다 남자 첫인상 선택 때 자신에게 와줬던 이승학을 신경 쓰고 있던 터. 김현준을 선택했던 김진주 역시 장민철의 생활 패턴이 ‘일, 식단, 웨이트’라는 얘기를 듣고 자신의 루틴과 비슷하다며 호감 가는 남자가 바뀌었음을 드러냈다.깊은 밤, 여자 첫인상 선택 때 서한결을 선택했던 조은나래가 이승학을 찾아갔고, 김태인도 누군가에게 대화를 신청하러 나섰다. MC들은 서로 선택을 주고받았던 김현준일 거라 예상했지만, 그 상대가 문세훈이었다는 반전에 놀람을 금치 못했다. 한 치 앞도 예측할 수 없는 여자들의 마음은 어디로 향할지, 직업과 나이가 공개되면 또 어떤 일이 일어날지 주목된다.한편, 문세훈은 2021년 방송된 넷플릭스 예능 '솔로지옥' 시즌1에 출연한 바 있다. 당시 최종 커플이 됐던 신지연, 문세훈은 2022년 결별설이 불거졌다. 그는 이후 2023년 (여자)아이들 전소연과 열애설이 제기됐지만, 당시 소속사 측은 친한 사이라고 선을 그었다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr