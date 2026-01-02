박하선 딸, '♥류수영' 특별 DNA 증명했다…"일 나간 사이에, 기절할 뻔"

배우 박하선이 딸의 요리 실력에 감탄했다.박하선은 지난 1일 자신의 인스타그램 스토리에 "나 일 나간 사이에 꼬마가 새해 만두를 만듬"이라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 박하선의 초등학교 2학년 딸이 직접 만두를 빚은 모습. 특히 박하선은 "새우도 들어가서 기절"이라며 딸의 요리 실력에 놀라움을 표했다.한편 박하선은 2017년 배우 류수영과 결혼했으며, 같은해 8월 딸을 품에 안았다. 그는 드라마뿐만 아니라 예능, 라디오 등 다양한 분야에서 활동하고 있다. 남편 류수영은 KBS2 예능 '편스토랑'에서 뛰어난 요리 실력을 보여줬고, 지난해 하반기 발간한 요리책이 출간 직후 베스트셀러에 머물기도 했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr