사진=코코미디어

사진=코코미디어

코코미디어(대표 노경호)가 중국 현지 제작 노하우를 바탕으로 제작한 한국판 숏드라마 '눈부신 그녀의 비밀'(제작 이정연)의 예고편을 코코미디어 공식 유튜브를 통해 공개했다.'눈부신 그녀의 비밀'은 위장결혼으로 시작된 계약 관계가 진짜 사랑으로 발전하는 과정을 그린 78부작 감성 로맨스 숏드라마다. 케이플러스 소속 안유정이 주인공 '장유나' 역을 맡아 첫 본격 연기 도전에 나섰다. 앞서 인플루언서에서 배우로 전향한 안유정은 2024년 11월 유병재와 연인 관계라고 전해졌다.공개된 예고편은 성공한 CEO '이서진'(차유현)이 가족으로부터 끊임없는 결혼 압박에 시달리는 모습으로 시작된다. "집에서 계속 결혼을 강요해. 안 한다니까 할아버지가 쓰러지셨어"라는 절박한 상황. 이에 '장유나'에게 예상치 못한 위장결혼을 제안하게 된다."아니 지금 나한테 위장결혼을 해달라는 거야?"라며 당혹스러워하는 '장유나'. 하지만 어린 시절부터 알고 지낸 사이, 그리고 '이서진'의 간절한 상황 속에서 두 사람의 계약 관계가 시작된다.예고편 속 가장 주목할 부분은 주인공들의 과거 인연이다. 어린 시절 또래 친구였던 '장유나'는 "오늘부터 내가 너 가정교사"라면서, 꼭 훌륭한 사람이 되길 바라며 '이서진'을 격려했다. 이에 '이서진'은 "공부 열심히 하고 운동도 맨날 해서, 진짜 멋진 사람이 된 다음에 '유나'를 아내로 데려오고 말 거야"라고 스스로 다짐하며 성장해 왔다.15년의 세월이 흘러 재회한 두 사람. "대표님 귀국을 축하드립니다"라는 환영 인사 속에 등장한 '이서진'은 실제로 성공한 CEO가 되어 '장유나' 앞에 나타난다. "'장유나', 15년 만이네. 드디어 만나는구나"라며 그간 간직해온 마음을 드러내는 '이서진'. "나 잊기라도 했어 봐. 아주 그냥 어릴 때처럼 패줄거야"라는 '장유나'의 대사는 어린 시절부터 변하지 않은 그의 마음을 보여준다.분명 시작은 위장결혼이었지만, 예고편 속 두 사람의 키스 장면과 다정한 순간들은 계약을 넘어서는 감정의 발전을 보여준다. 보랏빛과 청록색 조명이 만들어내는 몽환적인 분위기 속에서 "분명 위장결혼인데 왜 이렇게 가슴을 훔친 거지?"라는 대사가 흐르며, 진짜 사랑으로 변해가는 두 사람의 관계를 암시한다.노경호 코코미디어 대표는 "중국 시장에서 오랫동안 축적한 숏드라마 제작 노하우를 바탕으로, 국내 시청자에게도 감정선이 세밀한 숏폼 서사를 선보이고자 했다"라며 "'눈부신 그녀의 비밀'은 글로벌 트렌드를 반영한 한국형 숏드라마의 새로운 기준이 될 것"이라고 밝혔다.위장결혼으로 시작해 진짜 사랑으로 빠져드는 안유정의 운명적 로맨스를 만날 수 있는 '눈부신 그녀의 비밀'은 2026년 1월 공개될 예정이다.코코미디어는 이번 작품 공개를 시작으로, 관계사 코코스타즈와 함께 중국 대형 MCN과의 글로벌 공동 오디션을 통해 발굴한 인재들을 콘텐츠 제작과 연계하는 통합 전략을 본격화할 계획이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr