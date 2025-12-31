사진='KBS 연기대상' 캡처

아역 배우 김시아가 청소년 연기상을 받았다.31일 서울 영등포구 KBS 신관 공개홀에서 '2025 KBS 연기대상'(이하 'KBS 연기대상') 시상식이 열렸다. 방송인 장성규, 배우 남지현, 문상민이 진행을 맡았다.청소년 연기상은 '신데렐라 게임'의 김건우, '은수 좋은 날'의 김시아가 받았다. 김시아는 '은수 좋은 날'에서 배우 이영애의 딸 박수아 역을 맡아 주목받았다.김시아는 "며칠 뒤면 고등학교를 졸업하는데, 얼마 남지 않은 10대를 의미 있는 상과 함께 마무리할 수 있어서 정말 감사하고 행복하다"고 말했다. 이어 "감독님, 작가님, 현장에서 언제나 든든하게 함께해주셨던 이영애, 김영광 선배님 덕분에 많이 웃고 행복했다"고 덧붙였다.끝으로 김시아는 "집에서 지켜보고 있을 가족들 많이 고맙고 미안하고 사랑하다. 지금까지는 아역배우 김사아로 인사드렸지만 앞으로는 배우 김시아로 찾아뵙겠다"고 당찬 포부를 밝혔다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr