사진=판타지오

1992년생 배우 이세영이 베스트 액터상을 수상하며 2025년의 끝자락을 화려하게 장식했다. 1997년 데뷔해 올해로 28주년을 맞은 그는 소속사로 출근해 직접 청소하는 일상을 공개하며 화제를 모았고, 팬들 사이에서 전해지는 미담까지 더해지며 업계 전반에서 긍정적인 이미지로 큰 사랑을 받고 있다.이세영은 지난달 30일 진행된 '2025 MBC 연기대상'에서 '모텔 캘리포니아'로 베스트 액터상을 수상, 믿고 보는 배우의 입지를 다시 한번 공고히 다졌다.이세영은 "베스트 액터라는 말만으로도 감사하다. 작품을 하며 깨달은 부분이 있다. 나는 함께 일하는 동료들, 스태프들과 현장을 너무나 사랑한다. 그래서 연기자로 살 수 있어 너무나도 행복하고, 직업 만족도가 최상이다. 앞으로도 열심히 연기해서 보답하겠다. 감사하다"라고 소감을 전하며 눈시울을 붉혔다.'모텔 캘리포니아'는 시골 모텔을 배경으로 모텔에서 태어나 모텔에서 자란 여자 주인공이 12년 전 도망친 고향에서 첫사랑과 재회하며 겪는 우여곡절 첫사랑 리모델링 로맨스 드라마로, 이세영은 극 중 '지강희' 역을 맡아 진한 감정 연기부터 따뜻한 로맨스까지 극을 안정적으로 끌어내 가며 큰 사랑을 받았다.이세영은 '모텔 캘리포니아'를 통해 혼혈 캐릭터에 도전하며 비주얼적으로 새로운 모습을 보여준 것은 물론, 탄탄한 연기 내공을 바탕으로 전개에 따라 변화하는 캐릭터의 감정을 섬세하게 그려내며 시청자들에 깊은 인상을 남겼다.배우의 열연과 감각적인 연출로 웰메이드 드라마라는 호평을 얻은 '모텔 캘리포니아'. 극의 중심에서 대체 불가한 존재감을 보여준 이세영은 베스트 액터상 수상의 영예를 안으며 2025년의 대미를 화려하게 장식했다.이세영의 활약은 2026년에도 이어질 전망이다. 차기작인 디즈니+의 오리지널 시리즈 '재혼황후'를 통해 로맨스 판타지 장르에 도전을 예고한 것. 사극과 현대극에 이어 중세 판타지까지 한계 없는 연기 스펙트럼으로 대중의 관심을 한 몸에 받는 그가 보여줄 앞으로의 행보에 기대가 증폭되고 있다.이세영이 출연하는 디즈니+의 오리지널 시리즈 '재혼황후'는 2026년 하반기 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr