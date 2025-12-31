29기 광수, '행복회로' 산산조각 났다…'다정라이팅'으로 노선 변경('나는 솔로')

사진제공=SBS Plus, ENA

‘나는 SOLO’(나는 솔로) 29기 광수의 ‘착각의 늪’에서 드디어 빠져 나온다.31일 밤 10시 30분 방송하는 SBS Plus와 ENA의 리얼 데이팅 프로그램 ‘나는 SOLO’에서는 자신이 옥순의 ‘1순위’라 굳게 믿었던 광수의 ‘근자감’이 와장창 박살 나는 반전 상황이 펼쳐진다.영수는 서툴지만 정성을 담아 옥순을 향한 ‘모닝 한상’을 준비한다. 토스트부터 과일까지 ‘룸서비스급’ 아침 식사를 준비한 영수의 귀여운 ‘1픽 굳히기’에 MC 송해나는 “연하남, 매력 있다! 진짜”라며 설레어 한다. 옥순 역시 영수의 ‘모닝 룸서비스’를 보더니 행복의 웃음을 터뜨린다. 반면 상철에게 영수의 이야기를 전해들은 광수는 “아무 의미 없어”라며 여유 있는 태도를 보인다. 심지어 광수는 제작진과의 인터뷰에서도 “아침을 가져다준다고 해서 (옥순 님의) 마음이 크게 달라진다고는 생각 안 한다”며 영수가 정성을 쏟아봤자 계속 자신이 옥순의 ‘1픽’일 거라고 주장한다. 이어 그는 “할 얘기가 쌓이지 않았는데 아침에 굳이 불러내는 건 조금 작위적이다”라며 영수의 행동을 ‘평가절하’ 한다.하지만 광수의 ‘행복회로’는 얼마 지나지 않아 산산조각 난다. 뒤늦게 진실을 마주한 광수는 “난 그렇게(옥순이 영수에게 호감도가 크다고) 생각은 전혀 안했는데”라며 속상해하더니 “(옥순과 대화할) 기회가 너무 없다”고 토로한다. 고민 끝에 광수는 옥순을 찾아가 ‘다정라이팅’에 나선다. 다정한 남자를 만나고 싶다던 옥순에게 자신이 ‘맞춤형 남자’임을 주입시키는 것. 광수는 “어제 좀 (영수를) 부담스러워하지 않았냐”라면서 “제가 더 다정하지 않냐”라고 묻는다. 급기야 광수는 “영수 님이 그렇게 좋냐”라고 ‘돌직구 질문’을 던진다. 과연 옥순이 광수의 ‘다정라이팅’에 어떤 반응을 보일지 이들의 삼각 로맨스에 궁금증이 쏠린다.광수의 산산조각 난 ‘1순위의 꿈’은 31일 밤 10시 30분 SBS Plus와 ENA에서 방송되는 ‘나는 SOLO’에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr