'대상 제외' 이경규, SBS에 소신 발언하더니…타 방송사서 기립 박수 보냈다 ('맛녀석')

'2025 SBS 연예대상'에서 대상 후보서 제외, 공로상을 받으며 "내년부터 페지하라"고 소신 발언한 이경규가 방어 파티를 즐긴다.2026년 1월 2일 방송되는 코미디TV 예능 'THE 맛있는 녀석들'(이하 'THE 맛녀석') 546회에서는 멤버들이 제철 맞은 방어를 종류별·부위별로 즐기는 호화로운 방어 코스 먹방이 공개된다.'THE 맛녀석' 멤버들은 활 대방어를 시작으로 숙성 대방어, 이백이 방어, 그리고 방어 샤부샤부까지 이어지는 풀코스 먹방에 연신 감탄을 쏟아낸다.가장 먼저 등장한 활 대방어와 함께 셰프가 비장의 무기로 직접 만든 특제 소스를 선보이며 분위기는 단숨에 달아오른다. 특제 소스를 맛본 황제성은 "최고의 소스다", "만능장이다"라며 감탄을 멈추지 못한다. 문세윤은 "이건 더 달라고 하면 돈을 받으셔야 할 것 같다"고 극찬한다. 김준현 역시 "새로운 특산물을 만난 느낌"이라고 표현해 특제 소스에 대한 기대감을 한껏 끌어올린다.두 번째 코스로 이백이 방어를 맛본 문세윤은 "쫄깃하고 담백하다"라고 말하고, 황제성은 "식감이 거의 복숭아 같다"라며 이백이 방어만의 식감을 강조해 궁금증을 자아낸다. 이내 김준현은 김과 백김치, 특제 소스를 더한 이백이 방어로 근본 쌈 먹방을 펼치며 시청자들의 침샘을 제대로 자극한다.방어 코스의 마지막으로는 셰프가 "국내 최초로 소개했다"라며 이목을 집중시키고, 방어를 활용한 이색 메뉴를 선보이며 멤버들을 깜짝 놀라게 한다. 직접 조리법을 소개한 데 이어 전용 소스까지 제공해 기대감을 높인다.처음 맛보는 방어 샤부샤부에 이경규는 "방어의 꽃"이라고 표현하며 극찬을 아끼지 않는다. 특히 그는 먹방 후 기립 박수를 보내며 '먹방 총회'에 대한 만족감을 드러내 훈훈함을 더한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr