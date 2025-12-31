개그맨 이진호, 배우 신은경/사진=텐아시아 사진DB

배우 신은경과 개그맨 이진호가 4대 사회보험료를 장기간 미납해 고액·상습체납자 명단에 포함됐다.국민건강보험공단(이사장 정기석)은 지난 30일, 4대 사회보험료 고액·상습체납자 1만 3449명의 인적사항을 공표했다. 항목별 체납자 수는 건강보험 1만 444명, 국민연금 2424명, 고용·산재보험 581명으로 집계됐다.이번 공개 대상은 지난해 12월 31일 기준, 납부 기한이 1년 이상 지난 체납액이 건강보험 1000만원, 국민연금 2000만원, 고용·산재보험 5000만원 이상인 이들이다.공개된 명단에 따르면, 신은경은 2014년 2월부터 2021년 10월까지 건강보험료 9517만원을 미납했다. 이진호 또한 2023년 4월부터 같은 해 12월까지 건강보험료 2884만원을 내지 않은 것으로 확인됐다.국민건강보험공단은 체납자의 도덕적 해이를 방지하고 자진 납부를 유도함으로써 보험 재정의 건전성을 강화하기 위해 매년 해당 명단을 공개하고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr