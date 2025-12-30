/ 사진=조준원 기자

/ 사진='2025 SBS 연예대상'

방송인 유재석이 유연석과 베스트커플상을 수상했다. 유재석은 대상을 받은 뒤 예능 '놀면 뭐하니?' 출연진들을 언급하며 "하하, 주우재에게 고맙다는 이야기를 늘 하고 싶다. 올해까지 함께 하다가 아쉽게 하차했지만, (박)진주, (이)미주, (이)이경이까지 너무 고생했고 고맙다"고 말했다. 최근 사생활 이슈로 하차한 이이경의 이름까지 언급해 눈길을 끌었다.30일 오후 서울 마포구 상암동 SBS프리즘타워에서 전현무, 차태현, 이수지의 사회로 '2025 SBS 연예대상'이 진행됐다.이날 베스트커플상은 '틈만 나면,'의 유재석, 유연석에게 돌아갔다. 유연석은 "저는 이 상 하나 보고 왔다. 정말 받고 싶었던 베스트커플상을 재석이 형과 함께 받을 수 있어서 행복하다"고 소감을 전했다.이어 유재석은 "연석이와 같이 멋진 상을 주신 투표해주신 많은 분들께 감사드린다. 연석이와 함께 앞으로 더욱더 재밌게 맛깔나게 진행하겠다"며 "연석이가 작년에 신인상에 이어서 저하고 커플상까지 받아 더할나위가 없다. 유유상종이다"고 말했다.한편, 올해 대상 후보는 유재석, 전현무, 탁재훈, 신동엽, 이상민, 서장훈, 지석진이 올라 대상을 두고 치열한 경쟁을 펼친다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr