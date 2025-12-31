사진=MBC

배우 강태오가 '2025 MBC 연기대상' 최우수상 영예를 안았다. 그는 2022년 방송된 ENA '이상한 변호사 우영우'를 통해 단숨에 스타덤에 오른 뒤 곧바로 입대하며 공백기를 가졌다. 전역 후 첫 작품으로 올해 상반기 tvN '감자연구소'에 출연했으나, 해당 작품은 1%대 씁쓸한 시청률에 머물렀다. 그러나 하반기 방송된 '이강에는 달이 흐른다'를 통해 부진을 털어내며 배우로서의 진가를 다시 한번 입증했다.30일 오후 서울 마포구 상암동 MBC 미디어센터에서는 '2025 MBC 연기대상'이 열렸으며, 이날 시상식은 방송인 김성주와 배우 이선빈이 진행을 맡았다.미니시리즈 부문 최우수연기상의 주인공은 '이강에는 달이 흐른다'의 강태오였다. 앞서 김세정과 함께 '베스트 커플상'을 수상했던 그는 최우수상까지 거머쥐며 2관왕에 올랐다. 후보에는 정경호, 이민기, 서강준이 올랐다.강태오는 "처음 데뷔를 하고 신인 시절, 경력이 매우 부족했던 때에는 작품을 하거나 연기를 하면서 현장에서 여유 있는 모습을 보여주고 싶었고, 시간이 흐르고 나이가 들면 자연스럽게 그렇게 될 줄 알았다"며 말문을 열었다. 이어 "더 많은 모습을 보여드려야겠지만, 필모가 쌓이고 경력이 쌓일수록 다음 작품에 있어 책임과 부담감이 더 무거워져서 긴장도 많이 하고 걱정이 많은 상태로 작업에 들어갔다"고 털어놨다.그는 "'이강에는 달이 흐른다'는 여행을 다녀왔을 때의 감정을 안겨준 작품이었다. 현장에서 즐겼고, 좋은 스태프와 배우들과 화목한 분위기 속에서 여행하러 온 것처럼 아름다운 경치를 구경하며 전국 각지에서 가족 같은 시간을 보낸 것 같아 행복했다"며 "그 현장을 따뜻하게 만들어주고, 제가 연기를 오랜만에 즐기고 있는지를 깨닫게 해주신 감독님께 진심으로 감사드리고 싶다"고 전했다. 또한 "'연심'이라는 사랑의 감정을 소재로 아름다운 글을 써주신 작가님과 함께 여행을 떠난 많은 선후배님께도 고맙다는 말씀을 드린다"고 덧붙였다.끝으로 강태오는 "항상 저를 무조건 사랑해 주고 제 편이 돼 주는 가족들에게 정말 감사하다. 또 강태오라는 배우가 잘될 수 있도록 보이지 않는 곳에서 고생해 주시고 이 자리에 있게 해주신 대표님과 소속사 직원분들께도 고맙다"며 "무엇보다 가족보다 더 가족 같았던, 자기 자신보다 저를 더 아껴주고 늘 0순위로 생각해 준 매니저들에게도 고맙고 사랑한다. 새해 복 많이 받으시고, 새해에는 새로운 모습으로 찾아뵙겠다"고 소감을 마무리했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr