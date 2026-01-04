사진=넷플릭스

신수현의 첫 빌런 연기가 눈길을 끈다. 앞서 그는 2018년 방송된 Mnet '프로듀스 48'에 아이돌 연습생으로 출연했지만 낮은 순위로 1차 순위 발표식에서 탈락했다. 이후 배우 전향해 활약을 펼치고 있다. 지난해 1월 공개 된 황민현 주연의 티빙 '스터디그룹'에도 출연해 인기를 확장했다.지난달 26일 공개된 넷플릭스 시리즈 '캐셔로'는 결혼자금, 집값에 허덕이는 월급쟁이 상웅(이준호)이 손에 쥔 돈만큼 힘이 강해지는 능력을 얻게 되며 생활비와 초능력 사이에서 흔들리는 이야기를 그린 생활 밀착형 '내돈내힘' 히어로물이다.신수현은 극 중 연구소 직원 이수은 역으로 활약했다. 범하그룹의 평범한 연구원이던 그는 극 후반, 초능력 약물을 투약받게 되면서 숨은 빌런으로 대활약을 펼친다.눈에 보이지 않을 만큼 재빠른 스피드를 지닌 그는 자신의 이러한 초능력으로 상웅(이준호)의 옷과 지갑을 뺏어 함정에 빠트리게 하는가 하면, 조나단(이채민)의 뒤에서 히어로들의 활약을 막는 숨은 조력자로 나서며 극 후반부에 힘을 실었다.'캐셔로'를 통해 첫 빌런 연기에 도전장을 낸 신수현은 인간적인 모습이라곤 찾아볼 수 없는 없는 특유의 차가운 표정 연기로 입체감을 더했다. 여기에 조력자였던 조나단의 손에서 비극적인 최후를 맞이하게 되는 강렬한 임팩트를 남긴 신수현의 활약은 '캐셔로'에 여운을 남기기에 충분하다.'캐셔로'를 통해 평범한 직장인에서 자유자재로 초능력을 다루는 냉철한 빌런의 모습까지 한 번에 보여준 신수현은 현재 KBS2 주말드라마 '화려한 날들' 출연과 동시에 차기작 촬영까지 이어 나가고 있어 2026년이 더욱 기대되는 배우다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr