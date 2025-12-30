사진제공=SLL, 월트디즈니 컴퍼니 코리아, NEW, 넷플릭스

오정세가 한계 없는 연기 변주로 올 한 해를 눈부시게 채웠다.오정세는 2025년 한 해 동안 잔혹한 모습부터 진중한 면모까지 그야말로 다채로운 캐릭터를 소화해 강렬한 인상을 남겼다. 그는 작품마다 필모그래피 속 인생 캐릭터를 경신하며 극의 몰입도를 높였다.먼저 오정세는 JTBC ‘굿보이’에서 인성시 지하 경제의 대부이자 전무후무한 빌런 민주영을 완성해 악인의 한 획을 그었다는 찬사를 받았다. 평범한 세관 공무원의 얼굴을 하고, 뒤에서는 스스럼없이 총을 겨누는 치명적인 인물로 돌변해 시청자들을 소름 돋게 만든 것. 그는 서늘한 목소리, 살벌한 표정, 피투성이 얼굴 등으로 욕망 그 자체인 ‘민주영’의 섬뜩한 면모를 각인시키며 긴장감을 극대화했고, 파멸에 이른 결말로 마지막까지 폭발적인 반응을 일으켰다.디즈니+의 오리지널 시리즈 ‘북극성’에서는 대통령 후보 준익(박해준 분)의 동생인 검사 장준상 역으로 분해, 형에 대한 깊은 감정과 권력에 대한 욕망을 표출하는 디테일한 연기로 보는 이들의 시선을 사로잡았다. 특히 그는 형수 문주(전지현 분), 어머니 옥선(이미숙 분)과의 관계 변화에 따라 각기 다른 태도를 보여줘 몰입도를 높였다. 또한 형의 죽음과 관련된 진실에 다가서는 과정 속에서 눈빛과 호흡으로 묵혀둔 감정부터 배신감, 허망함 등 복잡다단한 감정을 서서히 드러내는 완급 조절 연기를 선보였다.드라마, OTT에 이어 스크린에서도 오정세의 활약은 이어졌다. 여름 극장가를 강타했던 영화 ‘하이파이브’에서 딸을 위해서라면 무엇이든지 하는 아버지 박종민 역으로 변신해 순박한 매력을 발휘하며 관객들을 폭소하게 만든 것. 특히 평범한 태권도 관장인 그는 유쾌한 대사를 리듬감 있게 소화해 초능력자 사이에서도 단연 돋보이는 존재감을 자랑했고, 사랑의 힘으로 위기를 헤쳐 나가며 관객들에게 뭉클함까지 선사했다.오정세의 존재감은 특별 출연에서도 빛났다. 넷플릭스 시리즈 ‘폭싹 속았수다’에서 그는 애순(아이유 분)의 새아버지 염병철로 분해, 마냥 미워할 수 없는 한량 캐릭터를 매력적으로 그려내며 시대적 공감을 불러일으키는 연기로 서사를 차곡차곡 쌓았다. 최근 방영된 tvN ‘얄미운 사랑’에서는 감독으로 깜짝 등장해 특별한 웃음을 유발했다.오정세는 내년 방송 예정인 MBC ‘오십프로(Fifties Professionals)’와 지니 TV 오리지널 ‘클라이맥스’에 이어, 영화 ‘와일드 씽’에도 출연을 확정지었다. 오정세가 내년에는 어떤 새로운 얼굴로 대중을 놀라게 할지 그의 변신이 더욱 기다려진다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr