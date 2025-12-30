사진=배우 최여진 SNS

배우 최여진이 최근 두 마리의 반려견을 연달아 떠나보낸 뒤의 소회를 전했다.지난 28일 최여진은 자신의 사회관계망서비스(SNS) 계정에 장문의 글을 게시하며 근황을 공유했다. 그는 "2025년은 저에게 많은 변화를 준 한해"라면서 "제 삶에 없을 것만 같았던 결혼을 하고, 영원할 줄 알았던 내 새끼 2마리 아담과 하와와의 이별도 함께 왔다. 즐거워야 할 크리스마스가 왔는지도 모르고 이별이라는 힘든 시기를 보냈다"라고 기술하며 반려견의 사망 소식을 알렸다.이어 "하루에도 몇 번이고 아가들 이름을 불러댄다. 아이들과 함께했던, 행복하고 소중한 추억들이 어떠면 이리도 날카로운 칼날이 되어 추운 날씨와 함께 가슴 속 구석구석 후벼파는지"라고 언급하며 현재 겪고 있는 상실감을 설명했다.두 반려견인 하와와 아담은 매우 짧은 시간 차를 두고 세상을 떠난 것으로 확인됐다. 최여진은 "살아생전 금실 좋아 한시도 떨어지지 않고 껴안고 살더니, 갑작스레 떠난 마누라인 하와 쫓아서 뭐가 그리 급한지, 10일 만에 아담도 따라가더라. 엄마 아빠보다 마누라가 좋은가 보다"라며 하와가 떠난 지 열흘 만에 아담까지 보내야 했던 정황을 덧붙였다.그는 마지막으로 두 반려견을 향해 "무서운 저승길에 서로 껴안고 무섭지 않게 강아지별로 잘 갔으리라 믿고 있겠다. 엄마, 아빠는 항상 여기 있을 터이니 언제든 보고 싶으면 오라"라고 인사하며 글을 마무리했다.한편 배우 최여진은 지난 6월 7세 연상의 스포츠 사업가 김재욱 씨와 혼인했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr