사진=인트레더블버즈/ 누트라코스

1977년생 배우 김현주가 이너뷰티 브랜드 '누트라코스(nutraKOS)' 브랜드 행사에 참석해 자리를 빛냈다.김현주는 지난달 18일 열린 '2025 nutraKOS BEYOND TIME' 행사에 브랜드 앰버서더로 참석, 브랜드가 전하는 'Time Recovery' 메시지에 깊은 공감을 전하며 의미 있는 시간을 함께했다.사진 속 김현주는 블랙 벨벳 드레스를 입고 우아하면서도 고급스러운 분위기를 연출했다. 그는 여유롭게 사인 퍼포먼스를 진행하며 현장의 활기를 불어넣는가 하면 브랜드 메시지를 직접 설명하는 인터랙티브 세션에 참여해 행사의 의미를 더했다.행사 현장에서 김현주는 "회복은 단기간에 완성되는 결과가 아니라 시간이 쌓이면서 만들어지는 과정이라고 생각한다"라며 "누트라코스가 이야기하는 'Time Recovery'라는 철학이 지금의 제 삶의 태도와도 닿아 있어 자연스럽게 공감하게 됐다"고 소감을 전했다.누트라코스는 'Beyond Time, We Recover'라는 슬로건 아래, 단기적 변화보다 지속할 수 있는 루틴과 균형의 가치를 강조하는 이너뷰티 브랜드다. 김현주는 꾸준함과 깊이를 바탕으로 한 배우로서의 행보를 통해 브랜드 철학을 상징적으로 보여주는 앰버서더로 활동 중이다.김현주는 영화 '리틀 라이프'와 '실낙원' 출연을 확정 지으며 2026년에도 활발한 행보를 이어갈 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr