고경표, 다이어트 했다더니 입금 덜 됐나…냉철한 캐릭터인데 부한 얼굴 ('미쓰홍')

드라마 촬영을 위해 다이어트를 했다고 밝힌 배우 고경표의 스틸컷이 공개됐다. 90kg 당시의 모습보다는 훨씬 슬림해졌지만, 과거 슬림했던 시절보다는 살집이 있는 모습으로 눈길을 끈다.2026년 1월 17일 첫 방송되는 tvN 새 토일드라마 ‘언더커버 미쓰홍’은 1990년대 세기말, 30대 엘리트 증권감독관 홍금보(박신혜 분)가 수상한 자금의 흐름이 포착된 증권사에 20살 말단 사원으로 위장 취업하며 벌어지는 좌충우돌 레트로 오피스 코미디 드라마다.고경표는 “제가 맡은 신정우 캐릭터는 냉철하고, 다소 냉소적인 캐릭터다. 주인공인 홍금보와는 다른 가치관으로 사건들을 마주하기도 하고, 개인의 목적도 뚜렷한 인물이다. 그렇기에 확실히 대비되는 모습으로 다가가고 싶다”고 캐릭터를 소개했다. 이어 “(가치관 등에서) 실제의 저와는 다른 모습을 지닌 캐릭터다. 그렇기에 더 고민하며 재미있게 표현했다. 시청자분들께서도 저의 변신을 즐겨 주시고, 애정으로 정우를 바라봐 주셨으면 한다”고 전했다.촬영 분위기와 케미스트리에 대해서는 “현장에서 만나는 모든 배우들이 매 순간 저에게 의지가 되어 주었고, 동료들에게 배울 점이 정말 많다고 느낀다. 감사한 마음이다”라고 언급하며 감사 인사도 함께 남겼다. 또한 “즐겁게 촬영한 만큼, 재미있게 봐주신다면 모든 대사와 장면이 명대사와 명장면으로 기억에 남을 것”이라고 애정을 드러냈다.마지막으로 “출연진과 제작진 모두가 진심을 다해 준비한 작품이다. 시청자 분들에게 따뜻한 공감과 재미를 함께 전해드릴 수 있는 작품이라 생각한다. 많은 사랑과 관심 부탁드린다”고 시청을 독려하는 한편, “금보와 함께하는 여러 인물의 케미스트리에 주목해 주시면 좋겠다”고 요청했다.‘언더커버 미쓰홍’은 자타공인 흥행퀸 박신혜와 tvN의 만남으로 기대를 모으고 있다. 여기에 고경표, 하윤경, 조한결 등 쟁쟁한 배우들이 대거 합류, ‘기름진 멜로’, ‘사내맞선’, ‘수상한 파트너’ 등을 연출한 박선호 감독이 의기투합했다.‘언더커버 미쓰홍’은 다음달 17일 오후 9시 10분 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr