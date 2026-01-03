사진=KBS2

사진=KBS2

남지현과 문상민이 2026년 첫 방송되는 KBS2 토일드라마의 주연으로 나선다. 앞서 지난달 7일 종영한 이재욱·최성은 주연의 '마지막 썸머'가 최종회 시청률 1.7%에 그치며 KBS2의 부진을 끝내 만회하지 못한 상황이다. 그런 가운데 첫 방송 당일, 비슷한 시간대 타 공중파 채널에서는 MBC 지성 주연의 '판사 이한영'과 SBS 이제훈 주연의 '모범택시3'가 편성됐다.2026년 1월 3일(토) 밤 9시 20분에 첫 방송 될 KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 '은애하는 도적님아'가 하이라이트 영상을 공개하며 홍은조(남지현 분)와 도월대군 이열(문상민 분)의 밤낮 무한 연장 로맨스를 기대케 하고 있다.하이라이트 영상은 대신들의 곳간을 털어가는 도적 길동에 대한 풍문으로 시선을 사로잡는다. '길 위의 동무'라는 별명과 길동이 남긴 그림 이외에는 길동의 흔적조차 찾을 수 없는 오리무중의 상황. 모종의 이유로 자신의 총명함을 감춘 채 종사관 놀이에만 열중하는 도월대군 이열이 길동 추적에 가세하며 흥미를 돋운다.도월대군 이열이 예상치 못한 물벼락을 맞으며 누더기 입은 왕자 꼴이 되고 곤경에 처하자 홍은조가 백마 탄 공주처럼 그 앞에 등장한다. 강한 자 앞에선 당당하게 강한 자와 맞서고, 약한 자 앞에선 따뜻하게 약한 자를 감싸는 홍은조의 성정으로 인해 두 사람이 운명적으로 마주하는 것.강렬한 첫만남 이후 두 사람은 가랑비에 옷 젖듯 서로에게 마음이 스며들지만, 홍은조는 숨기고 있는 비밀이 있다. 이열이 쫓고 있는 도적 길동이 바로 홍은조 였기 때문. 낮에는 의녀로 약자들을 돌보고, 밤에는 배곯는 이웃들을 위해 탐관오리들의 창고를 털어 티 나지 않을 만큼의 소소한 도적질을 이어오고 있었다.이중생활을 들키지 않기 위해 전전긍긍하는 홍은조의 속마음은 모르고 "은애하는 사내 있어?"라며 이열은 직진남의 면모를 보여주고 있다. 이에 들키면 안 되는 정체와 들키고 싶은 마음 사이에서 갈등 중인 두 남녀의 아슬아슬한 은애가 어떤 결과를 가져올지 궁금해진다.홍은조와 이열의 로맨스에 휘말리게 될 임재이(홍민기 분)와 신해림(한소은 분)의 앞날에도 관심이 쏠린다. 과연 연정과 질투, 경쟁으로 얽히고설킨 청춘남녀들의 로맨스가 어떻게 흘러가게 될지 호기심이 커지고 있다.불행이 가득한 홍은조의 삶 속에 하나의 '다행'이 되고 싶은 도월대군 이열의 애틋한 은애는 보는 이들의 마음을 두근거리게 하고 있다. 이에 하이라이트 영상만으로도 깊은 몰입감을 선사하고 있는 '은애하는 도적님아'의 첫 방송이 벌써 기다려진다.'은애하는 도적님아'는 3일(토) 밤 9시 20분에 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr