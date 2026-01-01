사진=엘줄라이엔터테인먼트

사진=엘줄라이엔터테인먼트

사진=엘줄라이엔터테인먼트

배우 이진혁이 새로운 프로필 화보를 공개했다. 앞서 그는 2015년 아이돌 그룹 업텐션으로 데뷔했고 2019년 엠넷 '프로듀스 X 101'에 출연했다. 프로그램 종영 후 그가 조작 논란에 휘말린 피해자라고 알려졌다. 이진혁은 2024년 11월 선천적 심장 질환으로 인해 병역 면제받았다고 알려졌다.이번 화보는 이진혁이 지닌 엔터테이너로서의 다층적인 면면을 하나의 이미지 언어로 풀어낸 작업으로, 서로 다른 무드가 단절되지 않고 유기적으로 연결되며 그의 아이덴티티를 선명하게 드러낸다. 소년과 청춘, 평범함과 이질감, 절제와 관능이 교차하는 지점에서 이진혁만의 세계가 또렷하게 구축된다.화보는 'BOY's Color', 'Ordinary Guy', 'SIMPLE & SEXY' 세 가지 테마로 구성됐다. 각 콘셉트는 배우 이진혁의 시간과 감정, 그리고 성장의 결을 서로 다른 텍스처로 담아내며 하나의 서사로 이어진다.첫 번째 테마 'BOY's Color'는 이미 성숙한 배우의 존재감을 유지하면서도 소년다운 자유로움과 맑은 에너지를 동시에 담아냈다. 소년미와 청량함, 자연스러운 무드 속에 순수함과 반항적인 기운이 공존하며, 소년과 청춘의 경계에 선 이진혁의 '컬러 스펙트럼'을 확장한다.데님 재킷과 팬츠 세트업으로 자유분방한 청춘의 결을 살리고, 부드럽고 고급스러운 텍스처의 이너 셔츠를 매치해 가볍고 산뜻한 인상을 더 했다. 빛과 그림자를 함께 품은 '소년의 얼굴'은 이진혁의 시작을 상징적으로 보여준다.두 번째 테마 'Ordinary Guy'는 평범함 속에 숨어 있는 양면성을 조명한다. 꾸밈없는 청년의 자연스러운 분위기, 청초한 순수함과 함께 퇴폐적이고 살짝 위험한 기운, 관능적인 무드가 교차한다.아이보리 컬러 티셔츠와 블랙 슬랙스의 단정하고 심플한 스타일링은 군더더기를 덜어내고, 오롯이 표정과 눈빛에 시선을 집중시킨다. 안정과 위험, 순수와 퇴폐, 따뜻함과 차가움이 한 프레임 안에 공존하며, 이진혁만의 '완벽한 평범함'을 완성했다.마지막 테마 'SIMPLE & SEXY'는 절제된 미니멀리즘 속에서 드러나는 세련된 섹시함으로 마무리된다. 차갑고 도회적인 이미지, 무심한 태도, 불필요한 디테일을 배제한 실루엣 속에서 이진혁은 단순하지만, 압도적인 존재감을 드러낸다.슬림하고 롱한 실루엣의 블랙 수트와 와이드 팬츠는 배우의 선을 극대화하며, 안경과 슬릭한 헤어, 정제된 액세서리는 클래식하면서도 이지적인 섹시함을 배가시킨다. 루즈한 실루엣으로 완급을 조절한 스타일링은 금단의 영역을 넘나드는 긴장감을 형성하며, 배우 이진혁의 또 다른 얼굴을 제시한다.이번 화보는 소년에서 청년, 그리고 배우로 이어지는 이진혁의 성장 서사를 하나의 포트레이트로 응축한 결과물이다. 세 개의 테마는 각기 다른 얼굴을 보여주지만, 결국 하나의 흐름으로 연결되며 이진혁이라는 배우의 현재와 가능성을 또렷하게 각인시킨다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr