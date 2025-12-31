사진=텐아시아 사진DB

하성운, 스트레이 키즈, 세븐틴, 앤팀, BTS, 강다니엘, 투모로우바이투게더, 에이티즈, 아홉, 넥스지가 텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN) 12월 '아티스트탑텐 K-팝 보이 브랜드' 주인공으로 선정됐다.12월 텐아시아 투표 서비스를 통해 아티스트탑텐 K-팝 보이 브랜드(K-POP BOY BRAND), K-팝 걸 브랜드(K-POP GIRL BRAND), 핫 장르 브랜드(HOT GENRE BRAND) 부문으로 나뉘어 글로벌 투표가 실시됐다.투표 결과 가수 하성운이 K팝 보이 브랜드 부문 1위를 차지했다. 지난 29일 소속사 빅플래닛메이드엔터는 공식 채널을 통해 하성운의 디지털 싱글 '텔 더 월드'(Tell The World) 발매 소식과 함께 티저 이미지를 공개했다. 내년 1월 5일 오후 6시 발매될 디지털 싱글 '텔 더 월드'는 지난해 7월에 발표했던 미니 8집 '블레스드'(Blessed) 이후 1년 6개월 만에 발표하는 신곡이다.2위에는 그룹 스트레이 키즈가 이름을 올렸다. 미국 음악 잡지 빌보드는 30일(현지시간) 공식 홈페이지를 통해 스트레이 키즈가 11월 발매한 SKZ IT TAPE '두 잇'(DO IT)이 2026년 1월 3일 자 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 29위를 기록하며 5주 연속 차트인에 성공했다고 밝혔다. 이들은 2025년 한 해 스트레이 키즈는 이동 거리 기준 지구 약 7바퀴에 달하는 자체 최대 규모의 월드투어 '도미네이트'를 통해 전 세계 주요 스타디움 무대에 올랐다.3위는 그룹 세븐틴이다. 이들은 지난달 '세븐틴 월드 투어 [뉴_] 인 재팬(SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN JAPAN)'에 돌입했다. 또 이들은 지난 9월 인천아시아드주경기장에서 포문을 연 이번 투어의 일환으로 홍콩 카이탁 스타디움, 북미 5개 도시를 돌았다. 일본 돔 투어를 마무리한 뒤 내년 3월 싱가포르, 방콕, 필리핀의 대규모 스타디움을 찾는다.이어 앤팀, BTS, 강다니엘, 투모로우바이투게더, 에이티즈, 아홉, 넥스지 순이었다.하성운, 스트레이 키즈, 세븐틴, 앤팀, BTS, 강다니엘, 투모로우바이투게더, 에이티즈, 아홉, 넥스지의 순위는 온라인 음원 사이트 멜론 지수를 활용한 미디어 지수 30%, 구글 트렌드 지수 10% 그리고 텐아시아 투표 서비스를 통해 팬들의 투표로 이루어진 글로벌 인기 투표 60%가 적용됐다.후보 기준은 K-팝 보이 브랜드, K-팝 걸 브랜드는 당월 멜론 차트 내 남자 및 여자 아이돌그룹 및 솔로 중 당월 상위 20위권, 핫 장르 브랜드는 당월 멜론차트 및 아이돌 챔프 월간 차트 진입 이력이 있는 국내 그룹 및 솔로 아티스트 중 당월 상위 20위권이다.매월 텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN)에 주어지는 혜택은 아티스트 단독 특집 기사, 매월 텐아시아 메인 내 아티스트탑텐(Artist Top Ten)으로 홍보된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr