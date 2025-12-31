사진=텐아시아 사진DB

하츠투하츠, 유니스, 니쥬, 아이브, 아이들, 프로미스나인, 트와이스, 김세정, 블랙핑크, 수지가 텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN) 12월 '아티스트탑텐 K-팝 걸 브랜드' 주인공으로 선정됐다.12월 텐아시아 투표 서비스를 통해 아티스트탑텐 K-팝 보이 브랜드(K-POP BOY BRAND), K-팝 걸 브랜드(K-POP GIRL BRAND), 핫 장르 브랜드(HOT GENRE BRAND) 부문으로 나뉘어 글로벌 투표가 실시됐다.투표 결과 그룹 하츠투하츠가 K팝 걸 브랜드 부문 1위를 차지했다. 하츠투하츠는 지난달 열린 '2025 마마 어워즈'에서 2관왕에 올랐다. 이날 신인상에 이어 본상 격인 '팬스 초이스'를 수상한 하츠투하츠는 "저희가 첫 번째로 출연한 MAMA 시상식인데 팬스 초이스를 받게 돼 영광이다"라고 소감을 말했다. 이어 이들은 "이 상은 저희 팬들이 만들어 준 상이라고 생각한다”면서 “저희 SM엔터테인먼트 식구들과 팬들에게 다시 한 번 감사하다"라고 덧붙였다.2위는 유니스다. 지난달 소속사 F&F엔터테인먼트에 따르면, 멤버 임서원은 학생복 전문 브랜드 스쿨룩스의 신규 모델로 발탁됐다. 유니스는 지난 여름 데뷔 첫 아시아 투어를 개최하고 한국과 일본 필리핀 팬들을 만났다. 또한, 지난 9월 일본 아티스트 noa와의 컬래버레이션곡 'Shaking My Head'(쉐이킹 마이 헤드)와 첫 일본 오리지널곡 '모시모시'를 선보였다.3위는 니쥬가 차지했다. 일본 현지화 그룹인 니쥬는 일본 오리콘 주간 합산 앨범 랭킹에서 통산 다섯 번째 1위를 달성했다. 또 니쥬는 지난 22~23일 부도칸에서 단독 공연을 열고 약 3개월간 전개한 네 번째 투어 '니쥬 라이브 위드 유 2025 "뉴 이모션 : 페이스 투 페이스"'의 막을 내렸다.이어 아이브, 아이들, 프로미스나인, 트와이스, 김세정, 블랙핑크, 수지 순이었다.하츠투하츠, 유니스, 니쥬, 아이브, 아이들, 프로미스나인, 트와이스, 김세정, 블랙핑크, 수지의 순위는 온라인 음원 사이트 멜론 지수를 활용한 미디어 지수 30%, 구글 트렌드 지수 10% 그리고 텐아시아 투표 서비스를 통해 팬들의 투표로 이루어진 글로벌 인기 투표 60%가 적용됐다.후보 기준은 K-팝 보이 브랜드, K-팝 걸 브랜드는 당월 멜론 차트 내 남자 및 여자 아이돌그룹 및 솔로 중 당월 상위 20위권, 핫 장르 브랜드는 당월 멜론차트 및 아이돌 챔프 월간 차트 진입 이력이 있는 국내 그룹 및 솔로 아티스트 중 당월 상위 20위권이다.매월 텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN)에 주어지는 혜택은 아티스트 단독 특집 기사, 매월 텐아시아 메인 내 아티스트탑텐(Artist Top Ten)으로 홍보된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr