사진=텐아시아 사진DB

다비치, 박서진, 제이홉, 로이킴, 우즈, 이창섭, 올데이 프로젝트, 김중연, 르세라핌, 황민우가 텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN) 12월 '아티스트탑텐 K-팝 장르 브랜드' 주인공으로 선정됐다.12월 텐아시아 투표 서비스를 통해 아티스트탑텐 K-팝 보이 브랜드(K-POP BOY BRAND), K-팝 걸 브랜드(K-POP GIRL BRAND), 핫 장르 브랜드(HOT GENRE BRAND) 부문으로 나뉘어 글로벌 투표가 실시됐다.투표 결과 가수 다비치가 K팝 장르 브랜드 부문 1위를 차지했다. 이들은 오는 2026년 1월 24일과 25일 이틀간 서울 KSPO 돔에서 '2026 다비치 콘서트 '타임캡슐: 시간을 잇다''를 개최한다. 또 가수 조째즈가 리메이크해 화제였던 다비치 '모르시나요'는 음악 투자 플랫폼 뮤직카우 2025년 거래 가격 상승률 최상위권으로 꼽혔다.2위에는 가수 박서진이 이름을 올렸다. 그는 31일 방송된 KBS 1TV '아침마당'에 출연해 가족 이야기를 꺼내 듣는 이를 뭉클하게 만들었다. 박서진은 이날 "저희 형이 신부전증을 앓다가 그렇게 됐다. 이 얘기를 듣는데 형이 떠올랐다"며 먼저 세상을 떠난 형을 언급했다. 앞서 박서진은 KBS 2TV 예능 '살림남'에 출연해 먼저 세상을 떠난 형제들의 사연을 공개했다. 그의 큰 형은 간암 투병 중 간이식 부작용으로, 작은형은 만성 신부전증으로 사망했다.3위는 그룹 방탄소년단 제이홉이다. 방탄소년단은 올 하반기 모든 멤버가 전역하며 군백기를 마쳤다. 내년 3월 완전체 컴백을 목표로 현재 준비 중에 있다.미국 음악 매체 빌보드가 지난 19일 '2025년 최고의 K-팝 25선'을 발표한 가운데, 제이홉이 지난 6월 발표한 솔로 싱글 'Killin’ It Girl (feat. GloRilla)'이 24위에 올랐다.이어 로이킴, 우즈, 이창섭, 올데이 프로젝트, 김중연, 르세라핌, 황민우 순이었다.다비치, 박서진, 제이홉, 로이킴, 우즈, 이창섭, 올데이 프로젝트, 김중연, 르세라핌, 황민우의 순위는 온라인 음원 사이트 멜론 지수를 활용한 미디어 지수 30%, 구글 트렌드 지수 10% 그리고 텐아시아 투표 서비스를 통해 팬들의 투표로 이루어진 글로벌 인기 투표 60%가 적용됐다.후보 기준은 K-팝 보이 브랜드, K-팝 걸 브랜드는 당월 멜론 차트 내 남자 및 여자 아이돌그룹 및 솔로 중 당월 상위 20위권, 핫 장르 브랜드는 당월 멜론차트 및 아이돌 챔프 월간 차트 진입 이력이 있는 국내 그룹 및 솔로 아티스트 중 당월 상위 20위권이다.매월 텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN)에 주어지는 혜택은 아티스트 단독 특집 기사, 매월 텐아시아 메인 내 아티스트탑텐(Artist Top Ten)으로 홍보된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr