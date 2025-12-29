이준호, 또 사고쳤다…출연작마다 대박 행진, 10.3% 시청률 찍고 넷플릭스서 1위

사진제공 = O3 Collective

가수 겸 배우 이준호가 남다른 멀티 활약으로 2025년을 장식하고 있다.이준호는 지난 26일 공개된 넷플릭스 시리즈 ‘캐셔로’로 폭발적인 반응을 이끌고 있다.이준호는 극 중 짠내 히어로 상웅 역으로 완벽 변신, 전에 없던 생활밀착형 내돈내힘 영웅 서사를 입체적으로 그려냈다. 그는 세상과 개인의 평화 중 어떤 것을 지킬지 선택의 기로에 놓인 인물의 복합적인 감정을 섬세하게 풀어냈다. 박진감 넘치는 액션으로 극의 긴장감을 더했다.‘캐셔로’는 공개와 동시에 국내외로 뜨거운 관심을 받으며 쾌조의 출발을 알렸다. 28일 기준 한국 넷플릭스 TOP 10 시리즈 부문에서 1위를 차지한데 이어, 29일 글로벌 OTT 순위 집계 사이트 플릭스패트롤 기준 75개국에서 넷플릭스 TOP 10에 이름을 올렸다.이준호는 27일과 28일 양일간 대만 타이베이에서 ‘Typhoon Family Drama Fan Meeting with LEE JUNHO(‘태풍상사’ 드라마 팬미팅 위드 이준호)’를 열고 현지 팬들과 만났다. 그는 일본 도쿄에 이어 두 번째로 개최된 이번 팬미팅에서 역시 드라마와 캐릭터의 매력을 십분 발휘한 구성과 아티스트적 면모를 만나볼 수 있는 라이브 무대로 웰메이드 공연을 완성했다.이준호는 앞서 tvN ‘태풍상사’로 청춘의 희로애락을 그려내며 세대를 불문한 공감을 선사, 또 하나의 인생 필모그래피를 쌓아 올렸다. 시청률은 최고 10.3%를 기록했다. 그는 화제성과 시청률을 견인하며 ‘흥행 킹’ 수식어를 다시 한번 각인시켰고, ‘10주년 아시아 아티스트 어워즈 2025(10th Anniversary Asia Artist Awards 2025)’에서도 4관왕에 오르며 ‘대세 배우’로서의 입지를 더욱 공고히 다졌다.‘태풍상사’에 이어 ‘캐셔로’로 장르를 아우르는 변화무쌍한 캐릭터 소화력을 보여주고 있는 이준호가 어떤 행보를 이어갈지 주목된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr