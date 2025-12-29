사진 제공=FNC

밴드 FT아일랜드가 팬들과 뜻깊은 연말을 보냈다.FT아일랜드는 지난 27~28일 서울 광운대학교 동해문화예술관에서 2025 FTISLAND CONCERT 'FTSODE'(2025 FT아일랜드 콘서트 '에프티소드')를 개최하고 팬들과 만났다. 올해로 3회를 맞은 'FTSODE'는 연말 시상식 콘셉트로 구성된 콘서트다. FT아일랜드와 프리마돈나(팬클럽)는 2025년 한 해 동안의 에피소드를 바탕으로 한 해를 기념했다.이홍기의 솔로 무대로 막을 올린 이번 공연은 각 부문별로 선정된 곡들로 무대가 펼쳐졌다. FT아일랜드는 발라드 부문에서 '사랑사랑사랑', 'Wind'(윈드), '말이 안 돼 (Unthinkable)' 메들리를 선보였고, 유튜브에서 커버곡으로 공개한 곡 중 많은 사랑을 받은 'BETELGEUSE'(베텔기우스)와 '고민중독'을 연이어 열창하며 분위기를 예열했다.또한 신곡 부문에서는 올해 공개된 'LIMITLESS'(리미트리스), '행복이론 (Theory of Happiness)', 'THUNDERSTORM'(썬더스톰)으로 다양한 감성의 무대를 꾸몄고, 매니악 부문에서는 강렬한 분위기의 'Out of Love'(아웃 오브 러브), 'INFERNO'(인페르노)로 현장의 열기를 끌어올렸다.팬들의 사연을 바탕으로 한 '너는 나의 세상', '모든 면이 환상' 부문에서는 각 사연에 맞게 '결혼해줘', 'Universe Universe'(유니버스 유니버스), 'Sunrise Yellow'(선라이즈 옐로우), '사랑앓이'를 들려주며 관객들과 호흡했다. 이 외에도 '여름밤의 꿈', 'Train'(트레인), '애인이 돼 주길 바래요', '사랑이야', '너를 사랑해 (Love Is…)', '마중', '사랑하지 마요' 등 다채로운 세트리스트로 큰 호응을 끌어냈다.특히 이날 공연은 출석 우수상, 올해의 스트리밍상, 아이디어 뱅크상, 베스트 드레서상, 베스트 퍼포먼스상 등 팬들을 위한 시상도 마련돼 의미를 더했다. 멤버들은 팬들과 가까이 마주해 고마운 마음을 전하며 훈훈함을 자아냈다.앙코르 무대로 마지막까지 폭발적인 에너지를 발산한 FT아일랜드는 "내년이 20주년인데 팬분들과 더 재미있는 것들을 많이 하고, 함께 행복해지기 위해 노력하겠다. 기대해 달라"라고 전하며 약 3시간의 공연을 마무리했다.FT아일랜드는 오는 1월 24일~25일 양일간 타이베이에서 'FTSODE' 공연을 이어간다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr