운동선수 출신인 김연경과 최홍만이 나란히 신인상의 영예를 안았다.29일 오후 8시 50분 서울 마포구 상암동 MBC 신사옥에서는 '2025 MBC 방송연예대상'이 개최됐다. 이날 시상식은 전현무와 장도연이 진행을 맡았다.'신인 감독 김연경'에서 활약을 펼친 김연경이 '2025 MBC 방송연예대상'에서 여자 신인상을 받았다.김연경은 "너무 기대를 안 했다"며 "배구라는 소재의 프로그램으로 많은 사랑을 받아 저에겐 더욱더 뜻깊었던 것 같다"고 말하며 프로그램 관계자들과 가족에게 감사의 뜻을 표했다. 이어 "방송인이 아닌데도 신인상을 받게 된 것을 보니 방송도 틈틈이 하라는 것 같아서 방송도 틈틈이 하겠다. 상 주셔서 감사하다"고 소감을 밝혔다.남자 신인상은 '전지적 참견 시점'에 출연 중인 이종격투기 선수 출신 최홍만에게 돌아갔다. 수상 소감 도중 눈물을 보인 그는 "20년 전 운동선수로 신인상 받고, 처음이다. 이런 자리를 처음 왔다"며 감정을 주체하지 못했다. 이어 "소감을 준비를 아예 못 했다"며 제작진을 향한 고마움을 전했다.마이크 높이가 맞지 않아 스쾃 자세로 소감을 전한 최홍만은 마지막으로 "지금 아무 생각이 안 난다. 하늘에 계신 어머니께 이 상을 바치겠다. 엄마 사랑해요"라고 감사함을 전했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr