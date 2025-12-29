사진=MBC

배구선수 출신 김연경이 신인상의 주인공이 됐다.29일 오후 8시 50분 서울 마포구 상암동 MBC 신사옥에서는 '2025 MBC 방송연예대상'이 개최됐다. 이날 시상식은 전현무와 장도연이 진행을 맡았다.이날 여자 신인상은 예능 프로그램 '신인감독 김연경'을 통해 예능 도전에 나선 김연경에게 돌아갔다.무대에 오른 김연경은 "너무 기대를 안 해서 수상소감을 준비 안 했다. 앉아서 표승주 주장과 '소감 준비해야 하는 게 아닌가' 했었다"며 얼떨떨한 심정을 전했다.이어 "배구를 소재로 한 프로그램이 많은 사랑을 받아서 뜻깊었다. 제작진께 좋은 프로그램 만들어줘서 감사하다. 선수들께도 열심히 해주셔서 감사하다. 감사한 분들 많은데 연락드리겠다. 가족들도 감사하다"고 소감을 밝혔다.또한 "제가 신인상을 방송인이 아닌데도 받은 걸 보니 방송도 틈틈이 하라는 말 같아서 방송도 틈틈이 하겠다. 큰 상 주셔서 감사하다"고 덧붙였다.'2025 MBC 방송연예대상'은 한 해 동안 방송된 예능, 교양, 라디오 프로그램을 총결산하는 자리다. 2025년 MBC에서는 '전지적 참견 시점', '놀면 뭐하니?', '나 혼자 산다', '라디오스타', '구해줘 홈즈', '푹 쉬면 다행이야', '쇼! 음악중심' 등 기존 인기 프로그램은 물론 '태어난 김에 세계일주 4', '굿데이', '신인감독 김연경', '시골마을 이장우 2', '극한84' 등 다수의 신규 프로그램이 시청자들과 만났다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr