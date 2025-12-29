신동엽까지 하차 위기 놓였다…핵심 멤버 줄하차로 위기 맞은 '놀토' [TEN스타필드]

/ 사진=텐아시아 DB

tvN 예능 '놀라운 토요일'이 연이은 출연진 논란과 시청률 하락이라는 이중 악재를 맞으며 프로그램 존폐를 둘러싼 위기론이 불거지고 있다. 최근 박나래, 샤이니 키, 입짧은 햇님 등 고정 패널 세 명이 불법 의료 의혹을 비롯한 논란에 줄줄이 휘말리면서 하차했고, 시청률까지 하락하며 프로그램 전반의 안정성이 크게 흔들리고 있다는 평가가 나온다.무엇보다 타격이 큰 부분은 패널의 라인업이다. 그동안 '놀토'를 지탱해온 건 멤버들의 호흡과 텐션이었다. 특히 박나래와 키는 그동안 '놀토'를 상징하는 주요 멤버로, 출연진 간 호흡을 이끌고 전체 분위기를 주도해온 핵심 전력이었다. 입짧은 햇님 역시 특유의 리액션과 존재감으로 감초 역할을 해왔던 만큼, 세 명이 동시에 논란의 중심에 서게 된 상황은 '놀토' 입장에서 치명적일 수밖에 없다는 지적이 이어지고 있다.프로그램 특성상 출연진의 캐릭터와 호흡이 곧 재미로 이어지는 구조이기에, 멤버에 대한 신뢰가 무너지면 체감 충격도 커질 수밖에 없다. 자연히 시청자 반응도 예전 같지 않다. 한동안 2%대 시청률을 유지하던 '놀토'는 박나래와 키 논란 이후 방송된 20일과 27일 회차에서 시청률이 1%대까지 떨어지며 분위기가 가라앉았다는 평가를 받고 있다.일시적 하락으로 보기엔 여론 흐름이 심상치 않다. '놀토'의 중심축이자 맏형 신동엽 역시 책임에서 완전히 벗어날 수 없다는 지적도 나온다. 여기에 "프로그램을 폐지해야 한다"는 강경한 의견까지 더해지면서 '놀토'를 둘러싼 여론은 점점 더 나빠지고 있다.제작진 역시 고민이 깊어지고 있다. 멤버 교체, 포맷 조정, 분위기 전환용 특집 등 다양한 가능성이 거론되지만, 이미 하락세인 시청률과 훼손된 신뢰를 단기간에 회복하기에는 현실적인 제약이 많다. 무엇보다 오래 사랑받아온 프로그램일수록 공백과 변화가 더 크게 느껴지는 만큼, 어떤 선택을 하든 부담이 크다. 프로그램이 폐지되면 신동엽, 태연, 김동현 등 나머지 멤버들도 하차를 피할 수 없다.결국 '놀토'는 출연진 리스크, 시청률 하락, 여론 부담까지 겹치며 중대한 갈림길에 서게 됐다. 이 위기를 넘기고 재정비에 성공할 수 있을지, 제작진의 결정과 이후 행보에 관심이 쏠리고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr