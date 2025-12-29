사진=전소영 SNS
사진=전소영 SNS
기상캐스터 출신 전소영 아나운서가 행복한 임신 근황을 전했다.

지난 28일 자신의 인스타그램 스토리에 "출산 전 나랑 보물이 위해서 사랑과 선물만 잔뜩 주고 가신 시부모님"이라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에는 전 아나운서가 남편의 부모님으로부터 해외 명품 브랜드 H사의 선물을 받은 모습. 특히 대형 상자가 두 상자나 돼 시부모님의 재력에 대한 관심을 끌었다.

전 아나운서는 1990년생으로 올해 35세다. 2020년 비연예인과 결혼해 올해 임신 소식을 전했다. 내년 1월 출산을 앞두고 있다. SBS에서 6년 이상 기상캐스터로 근무하다가 2022년 LG이노텍 CHO 산하 인재확보팀에 입사하면서 방송국을 퇴사했다.
사진=전소영 SNS
사진=전소영 SNS
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지