사진 제공 = 빅플래닛메이드엔터

가수 하성운이 신곡과 함께 2026년의 포문을 연다.하성운 소속사 빅플래닛메이드엔터는 29일 공식 채널을 통해 하성운의 디지털 싱글 'Tell The World'(텔 더 월드) 발매 소식과 함께 티저 이미지를 공개했다.공개된 이미지에는 1월 5일 오후 6시 신곡 발표 소식과 함께 한층 성숙해진 하성운의 모습이 담겨 있다. 부드러운 빛과 그림자가 교차하는 공간 속에서 깊은 사색에 잠긴 하성운의 모습으로 시선을 사로잡는다. 자연스러운 스타일링과 감각적인 연출은 성숙해진 하성운의 음악적 색채를 예고하며, 신곡 'Tell The World'를 통해 하성운이 어떤 음악을 선보일지 기대감을 키우고 있다.하성운의 이번 디지털 싱글 'Tell The World'는 지난해 7월에 발표했던 미니 8집 'Blessed(블레스드)' 이후 1년 6개월 만에 발표하는 신곡으로 팬들에게는 의미 있는 새해 선물이 될 것으로 기대된다.신곡 발표에 앞서 하성운은 오는 30일과 31일 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 '2025 HA SUNG WOON FANMEETING [Tell The World](2025 하성운 팬미팅 [텔 더 월드])'를 개최하고 팬들과 2025년을 마무리할 예정이다.한편, 하성운은 올해 '그때의 나에게', 'Ending Credit(엔딩 크레딧)', 일본 애니메이션 주제곡 'Finale.(피날레.)', '다시 첫사랑' 등 다수 OST에 참여하며 보컬리스트로서의 저력을 증명했다.또한, 유튜브 '하일병', JTBC '뭉쳐야 찬다4', Mnet '스틸하트클럽' 등 다양한 플랫폼에서 활동하며 다채로운 매력을 보여주고 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr