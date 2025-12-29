사진 = MBC '극한84'
방송인 기안84가 마라톤 도전 중 최악의 컨디션을 호소하며 결국 쓰러졌다.

28일 방송된 MBC 예능 '극한84'에서는 기안84, 권화운, 이은지, 츠키가 프랑스 메독 마라톤에 참가한 모습이 전파를 탔다.

이날 방송에서 기안84는 "기록이고 뭐고 완주나 할 수 있을지 모르겠다"며 탈수 증상에 근육 경련까지, 마라톤 도중 멈춰 서서 걸음을 잇지도 못했다. 그는 경기 전날 파스타 파티에서 와인을 과음한 상태였던 것.
기안84는 "크루장인데 어느 정도 체면을 지켜야 하지 않냐. 사실 즐기고 싶은 마음보다 부담이 더 크다"며 다시 달리기 시작했다.

이어 그는 탈수 증상에 물을 찾아 나섰지만 와인 음수대만 보였고, 결국 31km 지점에서 기안84는 바닥에 쓰러졌다. 기안 84는 러닝 일지를 통해 "시동이 걸리면 퍼지는 자동차처럼 몸은 퍼져버렸다. 내 자신이 창피하다. 그동안 얼마나 열심히 살았는지 평가받는 저승길처럼 느껴진다"며 생지옥이 따로 없었다고 털어놨다.

조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr

