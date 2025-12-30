사진=KBS2

사진=KBS2

'살림남'이 박서진 아버지의 꿈을 되살린 감동과 고정 자리를 둘러싼 '트로트 삼인방'의 야망으로 웃음과 여운을 동시에 안겼다.지난 27일 방송된 KBS 2TV '살림남'에는 스페셜 게스트로 예원이 출연했으며, 박서진 부자의 뱃일을 둘러싼 갈등과 화해와 함께 신성, 신승태, 윤준협의 '살림남' 고정 자리를 향한 공방전이 펼쳐졌다. 이날 방송은 닐슨코리아 전국 기준 시청률 4.8%를 기록했으며, 배를 잃고 상실감에 빠진 박서진 아버지의 모습이 5.6%의 최고 시청률을 찍었다.최근 건강 이상을 겪은 뒤, 규칙적인 식단과 운동으로 회복 중인 박서진 아버지의 모습이 그려졌다. 그러나 여전히 뱃일을 이어가고 있던 아버지는 건강을 이유로 뱃일을 반대해온 아들 몰래 새 통발 줄을 준비했고, 결국 그 사실이 박서진에게 들통나고 말았다. 그런데도 평소와 달리 화를 내지 않는 박서진의 반응에 가족들은 오히려 더 조심스러운 눈치를 보였다.예상과 다른 아들의 태도에 아버지는 "속으로는 화가 나도 꾹꾹 참는 건지, 아빠 건강을 위해 배려해 주는 건지 좋으면서도 많이 불안했다"고 털어놓으며, 끝내 통발 줄을 모두 꺼내 자진신고 했다. 그러나 박서진은 끝내 화를 내지 않았고, 아버지는 안도한 듯 한결 가벼운 마음으로 바다로 향했다.하지만 바다에는 늘 있어야 할 아버지의 배가 보이지 않았다. 매번 같은 자리에 정박해 있던 배가 흔적도 없이 사라지자 아버지는 당혹감을 감추지 못했다. 삼천포 일대를 한참 동안 헤매며 배를 찾아 나섰지만 아무리 둘러봐도 보이지 않았고, 시간이 지날수록 걱정과 불안은 점점 커져만 갔다.한참을 아버지가 집에 돌아오지 않자 걱정된 박서진은 결국 아버지를 찾아 나섰다. 아무리 집에 가자고 해도 배를 찾아야 한다며 안절부절못하는 아버지에 참다못한 서진은 "배 못 찾는다. 내가 배 팔아버렸다"고 말해 아버지를 깜짝 놀라게 했다. 실제로 박서진이 중개인을 만나는 모습까지 공개돼 스튜디오 출연자들 역시 놀란 반응을 보였다.배를 둘러싼 부자의 갈등은 최고조에 달했다. 평소 인자하던 아버지는 박서진의 말에 일관되게 "싫다"고 답하고, 박서진과 나란히 걷는 것마저 완강히 거부했다. 박서진 역시 "아쉽지만, 수긍은 하실 줄 알았는데 저렇게까지 화를 내실 줄은 미처 몰랐다"며 아버지의 격한 반응에 놀랐다고 밝혔다.한없이 다정했던 딸 효정에게까지 화를 내는 아버지의 모습에 효정 역시 큰 충격을 받았다. 효정은 "27년을 살면서 아버지에게 큰 소리를 들은 적이 별로 없는데, 사춘기 때 이후로 처음 소리를 지르는 걸 보고 너무 놀랐다"고 털어놨다. 급기야 아버지는 식음을 전폐했고, 배를 잃은 상실감에 담배만 연이어 피우며 씁쓸해했다.이를 지켜본 박서진은 상황의 심각성을 깨닫고 특급 처방에 나섰다. 박서진은 "아버지 건강을 위해 한 행동이 오히려 아버지 건강을 해치는 것 같아 걱정됐다"며 아버지의 마음을 풀어드리고자 낚시터로 향했다. 그러나 서진의 노력에도 아버지의 마음은 좀처럼 풀리지 않았다.이후 박서진은 배와 평생을 함께해 온 아버지의 이야기를 들었다. 아버지는 아픈 두 아들과 아내의 치료비를 감당하기 위해 남의 배를 빌려 생계를 이어가던 시절을 떠올리며 "배는 내 꿈이었고, 배가 없을 때 매우 서러웠다"고 고백했다. 아버지의 배는 박서진이 처음 사준 배이자, 아버지에게는 온전히 자신의 첫 배였다. 박서진은 "어릴 때 아빠와 함께 배를 탔을 때 마냥 행복하지만은 않았다. 힘들고 지치기도 했다"며 "뱃일을 '일이니까 하는 것' 정도로 가볍게 생각했던 것 같다"고 털어놨다. 이어 "'배는 아빠의 꿈이었다'는 말을 듣고 내가 아빠의 꿈을 팔아버린 것 같아 죄송했다. 그만큼 애착이 큰 줄은 몰랐다"고 솔직한 마음을 전했다.박서진은 상실감에 빠진 아버지를 보다 못해 팔았다던 배를 직접 몰고 아버지 앞에 나타났다. 그는 "꿈은 팔 수 없어 다시 가져왔다"고 말하며 "사실 팔까 고민했지만, 막상 팔지는 못하고 숨겨두고 있었다. 아빠에게 배가 어떤 의미인지 듣고 나서 돌려드려야겠다고 생각했다"고 밝혔다. 다시 배를 찾은 아버지가 기쁨을 감추지 못하자 박서진은 "아빠가 좋아하는 모습을 보니 내심 기뻤다"고 전했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr