사진 = KBS2TV '불후의 명곡' 캡처

KBS2 '불후의 명곡' 공주님 김연자가 이찬원 왕자와 손태진 왕자 모두의 손을 들며 연말을 뜨겁게 달군 트롯 왕국의 대화합을 이뤄냈다.지난 27일 방송된 737회 '불후의 명곡'은 '2025 송년특집-트롯 킹덤, 왕좌의 게임' 2부로 이날 방송에서는 '정통 트롯 왕자' 이찬원과 '뉴 트롯 왕자' 손태진이 각 팀의 명예를 걸고 단 하나뿐인 왕좌를 차지하기 위한 최후의 진검승부를 펼쳤다.이들은 승부를 예측할 수 없는 팽팽한 대결 구도로 눈을 뗄 수 없는 무대를 선사하며 2025년 연말의 클라이맥스를 화려하게 수놓았다. 이에 전국 시청률 5.9%로 동시간 시청률 1위를 차지, 독보적인 파워로 연말을 화려하게 장식했다. (닐슨코리아 기준)지난 1부에서 이어진 세 번째 라운드, '퍼포먼스 대전-무대를 뒤집어라!'의 후반부는 트롯 신동들의 활약으로 더욱 뜨겁게 달아올랐다. 선공에 나선 김다현은 민해경의 '보고싶은 얼굴'을 선곡해 댄서들과 함께 꽉 찬 퍼포먼스와 완벽한 보컬을 선보였다. 김다현은 어린 나이가 무색한 노련한 실력으로 명곡판정단을 사로잡았다. 이에 맞선 황민호는 김지애의 '얄미운 사람'으로 무대를 종횡무진 누비며 그야말로 현장을 발칵 뒤집었다. 특히 황민호의 전매특허인 장구 퍼포먼스가 현장 열기를 끌어올렸다.승부에 쐐기를 박을 두 왕자의 퍼포먼스 대결 또한 압권이었다. 선공에 나선 손태진은 한영애의 '누구 없소?'를 부르며 관능적인 댄스 퍼포먼스를 소화, 예상치 못한 반전 매력을 뽐냈다. 이에 맞서 이찬원은 금잔디의 '오라버니'를 선곡하면서 파격적인 율동으로 명곡판정단의 환호성을 자아냈다. 치열한 접전 끝에 3라운드의 승리는 '정통 트롯 팀'에게 돌아갔다. 이찬원은 "내가 퍼포먼스와 춤을 보여드리고 이기다니"라며 감격해 웃음을 자아냈다.네 번째 라운드는 최후의 일격이 담긴 '히든카드 대전'이었다. 정통 트롯 팀의 손빈아는 배호의 '누가 울어'로 중저음의 매력을 과시, 뉴 트롯 팀의 춘길은 장윤정의 '목포행 완행열차'를 자신만의 색깔로 재해석하며 명불허전의 가창력을 입증했다. 무엇보다 이어지는 무대에서 진짜 '히든카드'들이 등장해 현장을 술렁이게 했다. 이찬원은 찐친 황윤성과 함께 최헌의 '앵두'를 불러 환상의 호흡을 자랑했고 손태진은 리베란테(김지훈&진원)와 함께 패티김의 '그대 내 친구여'로 고품격 크로스오버 화음을 선사하며 무대를 가득 채웠다.여기에 정통 트롯의 신신애가 '세상은 요지경'으로 무대를 압도하자 뉴 트롯 신빠람 이박사가 히트곡 '몽키뮤직'으로 맞불을 놓으며 분위기를 최고조로 끌어올렸다. 4라운드 결과 뉴 트롯 팀이 승리하며 스코어는 2대 2, 다시 한번 팽팽한 균형을 이뤘다.대망의 다섯 번째 마지막 라운드는 제작진이 꽁꽁 숨겨놓은 '공주의 선택-왕좌의 주인은?' 코너로 꾸며졌다. 명곡판정단이 아닌 베일에 싸인 '공주님'의 취향으로 최종 우승이 결정되는 파격적인 방식이었다. 공주님은 역대급 텐션과 발랄한 무드로 인사했고' 두 왕자와 지원군들은 공주님의 마음을 사로잡기 위해 치열한 재롱을 펼치기도 했다.뉴 트롯 팀 김준수&김다현은 노사연의 '돌고 돌아가는 길'로 국악적 색채를 뽐냈고 천록담은 조용필의 '그 겨울의 찻집'으로 독보적인 보컬을 선보였다. 이에 맞선 정통 트롯 황민호&김수찬은 한혜진의 '너는 내 남자'로 현장의 열기를 더했다.마지막 승부수에서 손태진은 설운도의 '마지막 사랑'에 이어 자신의 히트곡 ‘널 부르리’를 선보였으며 이찬원 역시 신곡 '엄마의 봄날'과 김연자의 '10분 내로'를 연이어 부르며 공주님의 마음을 흔들었다.드디어 밝혀진 공주님의 정체는 트롯 레전드 김연자였다. 김연자는 "'제가 공주님이다"라고 너스레를 떨며 등장해 '수은등'과 신곡 '쑥떡쿵' 무대로 흥을 최고조로 끌어올렸다.고심 끝에 내린 김연자의 최종 선택은 '무승부'였다. 김연자는 "오늘 모두가 너무 열심히 해주셔서 두 분 모두에게 왕좌를 드리고 싶었다"라며 공동 우승의 이유를 밝혔다. 이에 왕자 이찬원과 손태진은 서로를 부둥켜안고 블루스를 추는 퍼포먼스로 화답했다.손태진은 "왕자의 타이틀로 이 자리에 있는 것만으로도 감사하다"며 "정통이든 뉴 트롯이든 음악을 사랑해 주시는 팬들 덕분에 이 자리에 있다"고 소감을 전했다. 이찬원 또한 "공동 영주가 된 것 아니냐 정통의 장점을 계승하며 새로운 트로트를 개발하는 것이 우리의 책임이라 생각하고 더 열심히 활동하겠다"며 미소 지었다.'2025 송년특집-트롯 킹덤, 왕좌의 게임'은 공주님 김연자와 두 왕자 이찬원과 손태진이 함께 부른 '아모르 파티'가 피날레를 화려하게 장식하며 성황리에 막을 내렸다.이번 2부는 2025년 연말을 장식하는 특집인 만큼 한층 더 치열하고 감각적인 무대들의 향연으로 채워졌다. 정통 트롯의 묵직한 내공과 뉴 트롯의 파격적인 퍼포먼스가 쉼 없이 격돌하며 트로트의 무한한 스펙트럼을 증명해 냈다. 특히 두 왕자 이찬원과 손태진의 승부를 예측할 수 없는 대결은 시청자들에게 잊지 못할 전율과 즐거움을 선사했다.매회 다시 돌려보고 싶은 레전드 영상을 탄생시키는 '불후의 명곡'은 매주 오후 6시 5분 KBS 2TV에서 방송된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr