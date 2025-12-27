사진=백지영 유튜브

사진=백지영 유튜브

사진=백지영 유튜브

사진=백지영 유튜브

사진=백지영 유튜브

사진=백지영 유튜브

사진=백지영 유튜브

사진=백지영 유튜브

사진=백지영 유튜브

사진=백지영 유튜브

배우 정석원이 아내 백지영에게 고가의 선물하기 위해 순금 반지를 팔았다고 털어놨다.27일 백지영 유튜브 채널에는 '다이아반지부터 면도기까지?! 연말 선물 추천하다 결국 눈물까지 터지는 백지영 정석원 부부'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 백지영-정석원 부부는 추천할 만할 '연말 선물'을 꼽았다. 두 사람은 '선물 철학'에 대해 "우리는 선물 안 한다. 기념일에 특별히 갖고 싶은 게 있다고 하면 서로 사주거나 한다"고 밝혔다.백지영은 "원래는 선물 주고받는 걸 중요하게 생각했는데, 결혼 후에는 안 하게 됐다"고 고백했다.정석원은 "아내가 연애할 때 선물을 너무 세게 줬다. XXXX원 짜리 존 롭 구두를 두 개나 사줬다. 하나만 사주면 도망간다고"라고 털어놔 놀라게 했다.이 때문에 정석원은 순금 세 돈 반짜리 해병대 수색대 전역자 반지를 팔아서 백지영 선물을 사줬다고. 그는 "나중에는 선물 해주지 말라고 했다"고 이야기했다.백지영은 '남편에게 받은 가장 비싼 선물'로 XXX원대 다이아 반지를 꼽았다. 정석원은 "절친 유리 누나가 다이아 반지 선물을 받았는지, 부러워하더라. '나도 반지 갖고 싶은데'라고 하길래, 목돈 들어왔을 때 사줬다"며 애정을 표현했다.연말 선물 추천 중 휴대용 면도기가 등장하자, 백지영은 "나도 수염 나고 싶다"고 말했다. 이에 정석원은 "자기 수염 있다"면서 거침없이 면도기를 들이대며 '상여자 면모'를 선보여 웃음짓게 했다.제작진은 정석원이 앞서 딸 하임이 친구를 보며 "갖고 싶다"고 했던 야구 잠바를 깜짝 선물했다. 백지영은 "너네 뭐야. 뭐 해줄까? 말해"라며 고마움을 전했다.옷 선물을 받은 정석원은 "내가 아내한테 패딩이랑 옷을 사줬다. 빨리 자랑하라"고 재촉했다. 백지영이 패딩을 입자, 그는 "얼굴이 귀여워 지금. 그거 비싸다. 백만 원에 샀다"고 밝혔고, 백지영은 "미쳤나봐"라며 경악했다. 제작진은 "사실 50만원대"라고 자막을 붙여 폭소케 했다.두 사람은 올해 마지막 인사를 건넸다. 백지영은 "최근 연말 콘서트를 하면서 멘트를 하잖냐. 내 마음도 정리가 되더라. 올해 '이걸 못했네' 생각하지 말고, '이걸 잘했구나, 해냈구나' 만족하며 넘어가셔라. 남은 걸 내년으로 이월하자"며 긍정력을 드러냈다.정석원은 "3월부터 아내랑 유튜브에 같이 출연했는데, 사실 한 번 정도 출연할 줄 알았다. 많은 분들이 예뻐해 주셨다. 저를 좋아해 주시는 분들이 있구나 생각이 들어서"라며 울컥한 모습을 보였다. 백지영의 토닥임에 그는 "너무 감사해서 눈물이 났다. 좋은 추억이 됐다"며 감사함을 전했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr