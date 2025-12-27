이미지 크게보기 사진 = KBS2 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’

심형탁의 아들 하루가 생후 11개월에 생애 첫 팬미팅 무대에 올랐다.27일 KBS2 예능 '슈퍼맨이 돌아왔다' 공식 채널을 통해 공개된 1월 7일 방송 예고 영상에는 프로그램 12주년을 맞아 열린 팬미팅 현장이 담겼다. 이날 팬미팅에는 국내는 물론 일본, 대만, 홍콩, 말레이시아, 필리핀 등 해외 팬들까지 참여해 뜨거운 관심을 입증했다.이날 무대에는 심형탁과 생후 11개월 아들 하루가 함께 등장했다. 낯선 공간과 많은 사람들 앞에 선 하루는 처음엔 어리둥절한 표정을 지었지만, 이내 아빠 심형탁의 부름에 반응하며 긴장을 풀었다.특히 MC 박슬기를 처음 만난 하루는 어리둥절한 표정으로 풍선을 손에 꼭 쥔 채 쳐다보고 있어 웃음을 자아냈다. 잠시 후 하루는 무대 앞쪽으로 기어가며 팬들과 눈을 맞췄고, 예상치 못한 행동에 객석에서는 환호가 터져 나왔다.하루는 11개월에도 객석으로 에너지 넘치게 기어가면서 팬들에게 사랑스러운 미소를 짓기도 하고, 개인기를 선보여 시선을 사로잡았다.한편 '슈퍼맨이 돌아왔다' 팬미팅 편은 2026년 1월 7일 방송된다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr