이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '또간집'

방송인 풍자가 다섯 번째 코 성형 사실을 솔직하게 털어놨다.최근 유튜브 채널 '또간집'의 미공개 영상에서 풍자는 "이번에 코 재수술을 했는데 벌써 다섯 번째"고 밝혀 출연진을 놀라게 했다.풍자는 "이번에는 갈비뼈를 뺐다"며 "이제 내 몸에서 성형에 쓸 수 있는 게 거의 없다"고 담담하게 말했다. 예상보다 수위 높은 고백에 현장 분위기는 술렁였다.이어 풍자는 수술 후 콧대를 직접 공개하며 "옆모습도 시원하게 보여드릴 수 있다"고 말해 눈길을 끌었다. 다만 그는 "눈은 정말 안 했는데 왜 자꾸 눈 성형을 했냐고 하시는지 모르겠다"며 억울함을 토로했다.앞서 풍자는 자신의 채널을 통해 눈썹 뼈를 포함해서 쌍꺼풀 수술 2번 외 밑 트임, 뒤트임 등의 수술도 받았다고 밝힌 바 있다. 또한 최근 25kg 감량에 성공하며 눈에 띄는 외모 변화를 보여 화제를 모았다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr