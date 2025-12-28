이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '피디씨'

배우 최정윤이 40대 배우로서의 현실을 솔직하게 털어놨다.27일 피디씨(by PDC) 채널에는 최정윤, 박진희, 윤소이의 여행기를 담은 영상이 공개됐다. 이날 최정윤은 "유튜브를 시작한 지 6개월 넘었다. 제 성격에 맞아 아주 재밌다. 딸 육아도 하고 있다"고 근황을 전했다.이어 세 사람은 대게 먹방을 선보이며 솔직한 이야기를 나눴다. 박진희는 "이렇게 내 나이가 마흔일곱 살이 될 줄도 몰랐다"고 나이에 대해 언급했고, 이에 최정윤은 "마흔이 될 줄 몰랐지"고 공감했다. 특히 최정윤은 나이에 따른 배우 활동의 변화를 언급하며 "역할에 대한 다양성이 확 좁아진다. 물론 선택받는 배우도 있지만, 평균으로 보면 애매한 나이다. 그래서 빨리 나이 들고 싶다"고 속마음을 털어놨다.그러면서 최정윤은 "이 과정을 지나야 다음이 있다는 걸 알지만, 지금은 빨리 이 시기가 지나갔으면 좋겠다”고 덧붙였다. 또한 "20대로 돌아가고 싶지는 않다. 이미 그 시간을 지나왔고, 그때는 그냥 젊음이 아름다웠던 것 같다. 상큼하고 탱글탱글하고 그런 아름다움이지만 지금은 또 다른 아름다움이 있다"고 자신만의 생각을 전했다.한편 최정윤은 2011년 이랜드 그룹 부회장의 장남인 윤태준과 결혼했으나 2022년 이혼했으며, 슬하에 딸 하나를 두고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr