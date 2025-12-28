이미지 크게보기 사진 = MBN '속풀이쇼 동치미'

배우 유혜영이 세 번의 결혼과 재결합 과정을 솔직하게 털어놨다.27일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'에서 유혜영은 "1989년 첫 결혼해서 딸을 낳고 9년 동안 살았다. 그런데 살아보니 완전 성격이 반대였다"고 털어놨다.유혜영은 나한일과 "2000년 두 번째 결혼 후 또 이혼, 2024년에 세 번째 결혼을 했다"고 말했다. 두 번째 이혼 이유로 남편 나한일의 '한탕주의'를 폭로했다. 그는 "살아보니까 완전 반대 성향에 허황된 한탕주의가 있었다"고 밝혔다.이어 그는 "다른 사람과 재혼은 꿈도 안 꿨다. 처음 만난 남편이기에 얼마든지 다시 만날 수 있고, 살 수 있어서 재결합할 수 있었고, 우리 딸까지 세 식구가 함께할 수 있어 정말 재결합하길 잘했다고 생각한다"고 덧붙였다.이혼한 남편과 재결합을 고민 중이라고 밝힌 함소원은 "세 번째 결혼 때는 남편이 바뀌셨냐. 너무 궁금하다"고 물었고, 이에 유혜영은 "안 바뀐다"고 단호하게 답변해 웃음을 자아냈다.또 유혜영은 "옛날에도 서로 싸우지 않았다. 남편이 저한테 대들거나 그러지도 않고, 그냥 듣고 있다가 가서 자더라"고 솔직하게 말했다. 이를 듣던 이광민 정신과 전문의는 "사람은 안 바뀌어도 상황은 바뀐다"고 조언했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr