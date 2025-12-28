배우 유혜영이 세 번의 결혼과 재결합 과정을 솔직하게 털어놨다.
27일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'에서 유혜영은 "1989년 첫 결혼해서 딸을 낳고 9년 동안 살았다. 그런데 살아보니 완전 성격이 반대였다"고 털어놨다.
유혜영은 나한일과 "2000년 두 번째 결혼 후 또 이혼, 2024년에 세 번째 결혼을 했다"고 말했다. 두 번째 이혼 이유로 남편 나한일의 '한탕주의'를 폭로했다. 그는 "살아보니까 완전 반대 성향에 허황된 한탕주의가 있었다"고 밝혔다.
이어 그는 "다른 사람과 재혼은 꿈도 안 꿨다. 처음 만난 남편이기에 얼마든지 다시 만날 수 있고, 살 수 있어서 재결합할 수 있었고, 우리 딸까지 세 식구가 함께할 수 있어 정말 재결합하길 잘했다고 생각한다"고 덧붙였다. 이혼한 남편과 재결합을 고민 중이라고 밝힌 함소원은 "세 번째 결혼 때는 남편이 바뀌셨냐. 너무 궁금하다"고 물었고, 이에 유혜영은 "안 바뀐다"고 단호하게 답변해 웃음을 자아냈다.
또 유혜영은 "옛날에도 서로 싸우지 않았다. 남편이 저한테 대들거나 그러지도 않고, 그냥 듣고 있다가 가서 자더라"고 솔직하게 말했다. 이를 듣던 이광민 정신과 전문의는 "사람은 안 바뀌어도 상황은 바뀐다"고 조언했다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
27일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'에서 유혜영은 "1989년 첫 결혼해서 딸을 낳고 9년 동안 살았다. 그런데 살아보니 완전 성격이 반대였다"고 털어놨다.
유혜영은 나한일과 "2000년 두 번째 결혼 후 또 이혼, 2024년에 세 번째 결혼을 했다"고 말했다. 두 번째 이혼 이유로 남편 나한일의 '한탕주의'를 폭로했다. 그는 "살아보니까 완전 반대 성향에 허황된 한탕주의가 있었다"고 밝혔다.
이어 그는 "다른 사람과 재혼은 꿈도 안 꿨다. 처음 만난 남편이기에 얼마든지 다시 만날 수 있고, 살 수 있어서 재결합할 수 있었고, 우리 딸까지 세 식구가 함께할 수 있어 정말 재결합하길 잘했다고 생각한다"고 덧붙였다. 이혼한 남편과 재결합을 고민 중이라고 밝힌 함소원은 "세 번째 결혼 때는 남편이 바뀌셨냐. 너무 궁금하다"고 물었고, 이에 유혜영은 "안 바뀐다"고 단호하게 답변해 웃음을 자아냈다.
또 유혜영은 "옛날에도 서로 싸우지 않았다. 남편이 저한테 대들거나 그러지도 않고, 그냥 듣고 있다가 가서 자더라"고 솔직하게 말했다. 이를 듣던 이광민 정신과 전문의는 "사람은 안 바뀌어도 상황은 바뀐다"고 조언했다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT