/사진 = '2025 SBS 가요대전' 갈무리

그룹 코르티스(CORTIS)가 연말 무대로 팬심을 사로잡았다.코르티스(마틴, 제임스, 주훈, 성현, 건호)는 지난 25일 ‘2025 SBS 가요대전’에 출연해 댄스 챌린지 열풍을 일으킨 데뷔 앨범 인트로곡 ‘GO!’를 선보였다. 다섯 멤버는 드넓은 고척스카이돔을 누비며 압도적인 무대 매너를 보여주었다.공연 내내 큰 소리로 떼창이 흘러나와 인기를 실감하게 했다. 연말을 맞아 ‘코어’(COER.팬덤명)를 위한 특별 커버 무대도 펼쳐졌다. 힙합 스타일로 편곡한 ‘Jingle Bell Rock’(징글 벨 락)에 멤버들이 작사한 랩을 더해 팀의 개성을 담았다.코르티스는 연말 방송과 시상식 무대를 발판 삼아 체급을 눈에 띄게 키우고 있다. 팀의 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이 월별 리스너(최근 28일간 청취자 수)는 최신 데이터(12월 24일 자) 기준 800만 명에 육박한다. 13일 연속(12월 12~24일 자) 매일 자체 최고 기록을 경신 중이다.대중 인기를 반영하는 SNS 지표도 비약적으로 상승했다. 코르티스의 공식 인스타그램 팔로워는 지난 23일 800만 명을 돌파했다.한편 코르티스는 내년 2월 12일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 컨벤션 센터에서 열리는 ‘NBA 크로스오버 콘서트 시리즈’(NBA Crossover concert series)의 헤드라이너로 발탁됐다. K-팝 아티스트 출연은 이들이 최초다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr