사진 = TV조선 '미스트롯4' 캡처

사진 = TV조선 '미스트롯4' 캡처

코미디언 이세영과 배우 이엘리야 등 파격적인 출연진들이 트롯 도전에 나섰다.25일 밤 10시 30분 방송된 TV조선 '미스트롯4'에서는 이세영, 이엘리야의 첫 등장이 그려졌다.이날 방송에서 마스터 예심을 통해 각자의 사연을 가진 도전자들이 트로트 가수에 도전했다. 개그우먼 이세영은 4년 만에 TV 프로그램에 복귀해 파격적인 변신을 선보였다. 이세영은 새로운 얼굴과 마음으로 도전에 임하겠다고 인사하며 눈과 코 성형 및 치아 교정 사실을 솔직하게 밝혀 눈길을 끌었다. 현재 인기 키즈 유튜버로 활약 중인 이세영은 대기실에서 유소년부 참가자들에게 사인을 해주는 등 남다른 인기를 증명하기도 했다.이지연의 '바람아 멈추어다오'를 부른 이세영은 의외의 노래 실력을 뽐내며 19하트를 얻어 예비 합격자 명단에 이름을 올렸다. 무대가 끝난 뒤 박선주는 이세영의 목소리 가치를 높게 평가하면서도 개그 요소가 몰입을 방해한 점에 아쉬움을 전했고, 장민호는 웃음기를 빼고 트로트에만 진지하게 집중할 것을 조언했다.이어진 무대에서는 가수 노사연의 언니 노사봉이 오비부 소속으로 출격해 독보적인 에너지를 발산했다. 노사봉은 '인생은 라랄라'를 열창하며 넘치는 끼를 발산했으나, 붐이 춤을 추다 하트를 누르는 타이밍을 놓쳐 아쉽게 올하트 획득에는 실패했다. 그럼에도 노사봉은 결과보다 도전 자체에 의미를 둔다며 의연한 모습을 보여 박수를 받았다. 주영훈은 노사봉의 곡이 중독성이 강해 향후 국민 가요로 자리 잡으며 역주행할 가능성이 충분하다고 극찬해 기대감을 높였다.직장부 B조로 참가한 13년 차 배우 이엘리야는 진정성 있는 무대로 현장을 압도해 눈길을 끌었다. 이엘리야는 초등학교 시절부터 음악을 전공했으나 성대결절로 인해 배우의 길로 전향했던 과거를 고백하며 더 늦기 전에 가슴속에 품어왔던 음악적 열정을 실현하려 용기를 냈다고 밝혔다. '가슴은 알죠'를 선곡해 깊은 음색과 풍부한 표현력을 선보인 이엘리야는 마스터들의 극찬 속에 올하트를 획득하며 본선 진출을 확정 지었다. 무대를 지켜본 진성은 이엘리야의 분위기에 황홀경을 느꼈다며 적극적으로 이직을 권유했고 이경규 또한 계약하고 싶다는 의사를 내비쳐 웃음을 자아냈다. 장민호 역시 이엘리야의 실력에 놀라움을 표하며 다음 무대에서의 성장을 기대했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr