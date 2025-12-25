사진=혜리 SNS

가수 겸 배우 혜리가 자신의 친동생과 깊은 우정을 과시했다.혜리는 지난 24일 자신의 인스타그램에 "🎄Christmas eve🎄"라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 혜리가 자신의 친동생인 이혜림 씨를 만난 모습. 두 사람은 맛있는 밥은 물론 케이크와 샴페인 등을 즐기며 각별한 우정을 드러내 눈길을 끌었다.한편 이혜림 씨는 현재 임신 중이다. 그는 지난 17일 자신의 SNS에 "나는 가졌다 아기인간을👶🏻"이라는 문구와 아기 초음파 사진을 공유했다. 이에 혜리는 "삐약삐약"이라는 댓글을 달며 조카 탄생을 앞두고 설렘을 드러냈다.이혜림 씨는 지난 10월 비연예인과 결혼식을 올렸다. 이전부터 혜리의 유튜브와 SNS 등에 등장해 관심을 받았었다. 현재 SNS 팔로워 약 11만명을 보유한 인플루언서로 활동중이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr