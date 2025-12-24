사진=텐아시아DB

사진=텐아시아DB

마약 혐의로 수사선상에 오른 뒤 해외로 도피했던 남양유업 창업주 외손녀 황하나(37)가 경찰에 체포됐다고 알려졌다. 황하나는 과거 가수 박유천의 약혼녀로도 대중의 이목을 끌었다.경기 과천경찰서는 24일 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 황하나를 체포해 조사 중이라고 밝혔다. 황하나는 2023년 서울 강남 일대에서 지인 등 2명에게 필로폰을 투약한 혐의를 받고 있다. 경찰은 구체적인 범죄 사실과 관련해 추가 조사가 필요하다는 입장이다.경찰에 따르면 황하나는 해당 마약 혐의로 수사 대상에 오르자 동남아로 출국한 뒤 캄보디아로 밀입국해 생활해 온 것으로 파악됐다. 이후 인터폴 청색수배(소재 파악)가 내려진 상태에서 최근 황하나 측이 경찰에 출석 의사를 밝히며 신병 확보가 이뤄졌다.경찰은 캄보디아 현지에서 영사와 협의를 거쳐 황하나의 신병을 인수했고, 국적기에서 체포영장을 집행했다. 황하나는 이날 오전 7시 50분 한국에 입국해 현재 과천경찰서에서 조사를 받고 있다. 경찰 관계자는 "수사 중인 사안으로 구체적인 내용은 밝힐 수 없다"고 전했다.앞서 황하나는 2015년 5월부터 9월까지 서울 자택 등에서 필로폰을 세 차례 투약한 혐의로 기소돼 2019년 징역 1년에 집행유예 2년을 선고받았다. 이후 집행유예 기간에도 다시 마약을 투약한 혐의로 재차 기소돼 징역 1년 8개월을 선고받았다고 알려졌다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr